Un dragoneante del Inpec resultó herido por disparos en Barranquilla. La Unión de Trabajadores Penitenciarios exige garantías frente a la ola de violencia contra su personal.

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec) sufrió lesiones graves tras ser víctima de un ataque con armas de fuego al concluir su jornada laboral. El incidente ocurrió durante la jornada de este sábado en la ciudad de Barranquilla, específicamente en la cárcel El Bosque. El personal de seguridad fue emboscado mientras abandonaba las instalaciones penitenciarias.

Detalles del atentado en barrio Carrizal

Las autoridades indicaron que el suceso se registró en la carrera 4 con calle 51C, ubicada en el barrio Carrizal de Barranquilla. El funcionario se desplazaba a bordo de un automóvil Renault Sandero de color gris cuando fue interceptado por los agresores. En ese preciso momento, el vehículo fue impactado por varios disparos de alta potencia.

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Tras el tiroteo, el dragoneante fue auxiliado de inmediato por testigos y personal de emergencia. Fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde recibió la atención médica necesaria para estabilizar su estado. No se reportaron detalles adicionales sobre la gravedad de las heridas en esta primera etapa.

Contexto de violencia y ataques previos

Este incidente se suma a una serie de amenazas registradas recientemente contra el personal penitenciario en la región. El pasado 24 de noviembre, hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de la vivienda de otra dragoneante que labora en la Penitenciaría El Bosque. Este ataque ocurrió en el barrio Las Malvinas, al suroccidente de Barranquilla.

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Los sujetos se acercaron al inmueble hacia las 10:10 de la noche del martes y accionaron el arma de fuego en varias oportunidades. La resident del lugar informó que desconocía los motivos del atentado y aseguró no haber recibido amenazas previas. Afortunadamente, el ataque contra la vivienda no dejó personas lesionadas, pero dejó evidencia material de la agresión.

Reacción de la Unión de Trabajadores Penitenciarios

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), denunció públicamente los hechos y condenó la violencia. A través de su cuenta en la plataforma X, el dirigente sindical publicó fotografías de los impactos de bala en el inmueble y de un panfleto que habría sido abandonado en el lugar del ataque. Robayo utilizó su influencia para exigir protección inmediata.

El líder sindical declaró que desde la UTP rechazan firmemente las amenazas y los actos violentos contra los trabajadores del Inpec. Hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad del personal, subrayando que los funcionarios también tienen derecho a vivir sin miedo fuera de sus horas de servicio. Sus declaraciones apuntan a una crisis de seguridad institucional.

Exigencia de garantías y responsabilidades

En su mensaje, Óscar Robayo mencionó directamente a las principales autoridades políticas de la zona para solicitar intervencion inmediata. El presidente Abelardo De la Espriella y el alcalde Alejandro Char fueron citados en la petición de garantías. La UTP enfatizó que los dragoneantes, una vez fuera del servicio, son ciudadanos con derecho a la vida y a la tranquilidad de sus familias.

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El caso ha generado alarma entre la comunidad y los gremios de seguridad, quienes ven estos ataques como una escalada de la inseguridad. Se espera que las investigaciones revelen si existe un vínculo con el crimen organizado o si se trata de represalias individuales. Hasta el momento, no hay detenidos relacionados con el ataque al dragoneante ni con el atentado contra la vivienda.