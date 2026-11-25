Expresidente Gustavo Petro criticó a senador Agmeth Escaf por su visita a Taiwán, lo que generó un debate público sobre la política exterior colombiana y el principio de Una Sola China.

El expresidente Gustavo Petro y el senador Agmeth Escaf protagonizaron una disputa pública este fin de semana que expuso las tensiones internas en el Pacto Histórico. El conflicto surgió tras el viaje de una delegación legislativa colombiana a Taiwán, un tema que toca fibras sensibles en la política exterior del país. Petro utilizó su cuenta en X para enviar una advertencia directa a Escaf, cuestionando la necesidad y el tono de la visita parlamentaria. Esta confrontación rompe con la estrategia habitual de la colectividad de resolver sus diferencias a puerta cerrada.

La Crítica Directa de Petro a Escaf

El expresidente publicó una fotografía de la delegación de congresistas que viajó a la isla y envió un mensaje crítico dirigido específicamente a Agmeth Escaf, quien es senador del Pacto Histórico. En su publicación, Petro afirmó que China es una civilización fundamental que ayudó a derrotar el fascismo en 1945. Argumentó que no se debe apoyar la división de esta civilización mediante el turismo o visitas diplomáticas de bajo perfil. Petro insistió en que su partido propone un diálogo entre civilizaciones humanas para construir una humanidad libre. Rechazó explícitamente la idea de establecer conflictos entre estas grandes entidades culturales.

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Defensa Institucional del Senador Escaf

Agmeth Escaf respondió inmediatamente en la misma plataforma para clarificar la posición oficial de su partido. El senador afirmó que el Pacto Histórico reconoce oficialmente una sola China como política de estado. Aclaró que la visita de congresistas a Taiwán no altera, cuestiona ni pretende modificar esa posición diplomática establecida. Escaf se defendió de la acusación implícita de realizar turismo parlamentario sin razón de estado. Señaló que esta era su primera misión internacional desde su elección en 2022, a diferencia de otros colegas que viajaron frecuentemente.

Misión Legislativa y Composición de la Delegación

El senador explicó que viajó como integrante de la Comisión Segunda del Senado, encargada de relaciones internacionales. La delegación estaba compuesta por nueve congresistas, entre senadores y representantes de la Cámara. Todos los miembros son pertenecientes a las comisiones segundas de ambas cámaras legislativas colombianas. Escaf subrayó que el objetivo era conocer la realidad comercial, tecnológica, académica y de cooperación de un socio económico existente. Aclaró que la misión no tenía carácter de negociación ni representaba oficialmente al Estado colombiano. El propósito era legislar y ejercer control político con mejor información sobre un aliado comercial.

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Contexto Diplomático y Reacción de China

La embajada de China en Colombia reaccionó con dureza ante lo que calificó de visita indebida con carácter oficial. La misión diplomática indicó que la conducta de los congresistas viola gravemente el principio de Una Sola China. Beijing afirmó que la visita interfiere en los asuntos internos chinos y envía una señal errónea a los independentistas de Taiwán. La embajada recordó que la oficina taiwanesa en Bogotá es solo una entidad comercial registrada sin estatus diplomático. También acusó a Taiwán de intentar captar políticos mediante dinero y engaños. La disputa entre China y Taiwán persiste desde 1949, con Beijing exigiendo reconocimiento de soberanía.

Impacto en la Política Exterior Colombiana

Este incidente ilumina el delicado equilibrio que debe mantener Colombia entre sus socios económicos y su soberanía diplomática. La cancillería colombiana, bajo la dirección de Rosa Villavicencio, ha reafirmado previamente el principio de Una Sola China. Anteriormente, se había planeado una visita oficial del gobierno a China que fue modificada tras el viaje del Congreso. Analistas del Global Taiwan Institute señalan que las visitas legislativas demuestran la resiliencia de los vínculos con Taiwán. La isla busca cooperación en semiconductores, inversión y comercio, apoyada por legisladores latinoamericanos. Esto ocurre mientras siete de los doce aliados diplomáticos de Taiwán se encuentran en las Américas.