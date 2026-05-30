Agremiación de IPS pide medidas adicionales para aumentar giro directo al 90%

UNIPS señala que el incremento del porcentaje de giro directo requiere regulación en regularidad, montos y trazabilidad para evitar afectar la estabilidad financiera de las instituciones de salud.

La agremiación de IPS señaló que el aumento del giro directo del 80% al 90% requiere medidas adicionales de control, seguimiento y trazabilidad para garantizar estabilidad financiera y continuidad en la prestación de servicios de salud.

En sus observaciones técnicas frente al proyecto de decreto que propone este cambio, la organización reconoció que el mecanismo de giro directo ha permitido mejorar el flujo de recursos hacia la red prestadora y facilitar pagos que anteriormente enfrentaban dificultades administrativas y operativas. Sin embargo, el análisis realizado por la agremiación evidenció irregularidades en la periodicidad de las postulaciones y en los montos girados a las IPS durante 2025.

El estudio mostró diferencias entre los actores del sistema: algunos prestadores mantienen continuidad en las postulaciones, mientras otros registran variaciones en frecuencia y valores de los pagos. Según la entidad, esta situación afecta la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de salud. La agremiación también encontró condiciones inequitativas en la priorización de recursos, inconsistencias en la trazabilidad de la información y limitaciones en los mecanismos actuales de seguimiento.

Esto dificulta verificar la oportunidad de los desembolsos y su impacto real en la sostenibilidad de la red prestadora. UNIPS afirmó que aumentar el porcentaje de giro directo sin establecer reglas sobre regularidad temporal, estabilidad en los montos y mecanismos verificables de trazabilidad no resolvería los problemas estructurales del flujo financiero del sistema.

La organización advirtió que la falta de certeza en las fechas y valores de los pagos compromete la planeación institucional de las IPS, afecta el pago oportuno del talento humano en salud y limita la adquisición de medicamentos, insumos y tecnologías necesarias para la atención de pacientes. Ante esto, UNIPS solicitó complementar el proyecto con medidas regulatorias orientadas a garantizar regularidad, predictibilidad, transparencia y seguimiento sobre los recursos girados.

Entre las propuestas planteadas está la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento a los recursos del giro directo, con participación del Ministerio de Salud, la Adres y otros actores clave. La instancia tendría como objetivo monitorear la postulación, el giro, la oportunidad y la trazabilidad de los recursos.

Finalmente, la agremiación reiteró su disposición al diálogo técnico con el Gobierno nacional para avanzar en medidas que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la red prestadora y a la continuidad en la prestación de servicios de salud en el país





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