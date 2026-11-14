Agresión a agente de tránsito en Cali tras partido Colombia Chile

Un motociclista agredió a un agente de la Secretaría de Movilidad de Cali la noche del 13 de noviembre. La entidad confirmá que no hubo lesiones graves y exigió respeto.

La noche del viernes 13 de noviembre, un agente de tránsito de la ciudad de Cali sufrió una agresión física por parte de un motociclista. El incidente ocurrió inmediatamente después del partido entre la Selección Colombia y Chile, cuando el servidor público se encontraba regulando el flujo vehicular en la zona.

Detalles del ataque en carrera 36

El agente, identificado con el número 729, cumplía sus labores en el cruce de la carrera 36 con la calle 6. Según la Secretaría de Movilidad, la alta afluencia de personas y vehículos tras el evento deportivo requería una estricta regulación para mantener el orden en el sector de la avenida Roosevelt.

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La tensión surgió cuando un motociclista no acató una de las indicaciones directas del funcionario. Ante la negativa del conductor a seguir la orden, este se bajó de su moto y procedió a golpear al agente de tránsito. El acto de violencia fue calificado como desafortunado por la entidad gubernamental.

Posición de la Secretaría y condiciones del herido

Tras el ataque, el servidor público fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica. La Secretaría de Movilidad informó oficialmente que el agente no sufrió lesiones graves ni daños físicos que lamentar, aunque el shock y el susto fueron evidentes por la naturaleza del altercado.

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Por su parte, la entidad confirmó que el ciudadano agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Las actuaciones legales correspondientes deberán iniciarse contra el infractor para definir las consecuencias jurídicas de sus actos violentos contra un empleado del estado.

Contexto de violencia y medidas preventivas

Este no es un caso aislado en la capital del Valle del Cauca. En las últimas semanas, han aumentado los reportes de agresiones contra funcionarios de tránsito. Históricamente, se han presentado incidentes donde los agentes son atacados con piedras en barrios como Caldas o sufren fracturas por parte de motociclistas sancionados.

Como respuesta a esta ola de violencia, desde el 20 de abril de este año, la Secretaría de Movilidad implementó el uso de 300 cámaras corporales en los uniformes de los agentes. Esta tecnología, desarrollada junto a la empresa ENRUTA, garantiza una cadena de custodia en la nube para que los videos no puedan ser manipulados.

Llamado al respeto y prevención de riesgos

La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para respetar las indicaciones de los agentes, especialmente en jornadas de alta congestión como las salidas de los partidos de la Selección Colombia. Estas instrucciones son medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo y garantizar la movilidad segura.

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Las autoridades instan a los conductores a colaborar con el trabajo de regulación para evitar incidentes como el ocurrido el viernes 13. El respeto hacia quienes cumplen labores de control es fundamental para la seguridad vial y la protección de los funcionarios que trabajan en las vías.