Agresión a Vigilante de la Secretaría de Movilidad en Itagüí por Intento de Ingreso Fuera de Horario

Un vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí fue agredido por un ciudadano que intentaba ingresar a las instalaciones fuera del horario de atención. El incidente, captado en video, muestra la escalada de tensión y la agresión física. El agresor fue capturado y deberá responder ante la justicia por lesiones personales. La Alcaldía de Itagüí condenó el acto y acompaña al funcionario afectado.

Un preocupante incidente de violencia e intolerancia tuvo lugar en Itagüí , municipio del sur del Valle de Aburrá, donde un vigilante de la Secretaría de Movilidad fue brutalmente agredido mientras cumplía con sus funciones.

El altercado se originó cuando un ciudadano intentó ingresar a las instalaciones de la Secretaría fuera del horario establecido de atención al público. La situación, que quedó registrada en un video captado tanto por cámaras de seguridad como por uno de los participantes, muestra claramente la escalada de tensión y la agresión física perpetrada contra el agente de seguridad.

El vigilante, identificado como un servidor público dedicado a garantizar el orden y la seguridad en las instalaciones, se encontraba en el cumplimiento de su deber al impedir el acceso del individuo fuera del horario permitido. La negativa del vigilante desencadenó una reacción violenta por parte del ciudadano, quien lo agredió verbal y físicamente.

El video evidencia el momento en que el agresor intenta forzar el paso, mientras el vigilante intenta mantener la calma y explicarle la imposibilidad de acceder al lugar fuera del horario de atención. La discusión se intensifica rápidamente, culminando en una agresión física por parte del ciudadano, quien golpea al vigilante en repetidas ocasiones. Durante el enfrentamiento, el vigilante se defendió, intentando protegerse de los ataques del agresor.

El audio del video revela las palabras del vigilante, quien expresa su indignación y temor ante la agresión, solicitando la intervención de la policía.

“No me toque, a mí no me toque, en su vida me vuelve a tocar. Se lo dije, a mi no me toque. Ahí está grabado donde el señor me estrujó. Yo lo que hice fue defenderme.

Y yo llamé a la policía, ya viene el cuadrante por acá”, se le escucha decir al vigilante, evidenciando el impacto emocional y físico de la agresión. La Alcaldía de Itagüí condenó enérgicamente el acto de violencia y expresó su total respaldo al funcionario agredido. A través de un comunicado oficial, la administración municipal rechazó el comportamiento del ciudadano y anunció que acompañará el reporte oficial ante las autoridades competentes.

Se considera fundamental que se investiguen a fondo los hechos y que el agresor responda ante la justicia por sus acciones. La administración municipal enfatizó la importancia de respetar la labor de los servidores públicos y de resolver cualquier desacuerdo por las vías legales y administrativas correspondientes.

“La Administración Municipal acompañará el reporte oficial ante las autoridades competentes. Consideramos necesario que se adelanten las investigaciones pertinentes para que este tipo de situaciones se resuelvan por las vías legales y administrativas correspondientes”, reza el comunicado de la Alcaldía. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá actuó rápidamente para capturar al agresor, quien ahora enfrenta cargos por lesiones personales.

La agresión dejó al vigilante con lesiones de consideración, incluyendo una fractura en el hombro y múltiples laceraciones en uno de sus brazos. El estado de salud del vigilante es monitoreado de cerca por personal médico, y se espera que reciba el apoyo necesario para su recuperación física y emocional. Este incidente pone de manifiesto la creciente problemática de la intolerancia y la violencia en la sociedad, y la necesidad de promover una cultura de respeto y diálogo.

Es crucial que se tomen medidas para proteger a los servidores públicos y garantizar que puedan desempeñar sus funciones sin temor a ser agredidos. La comunidad de Itagüí se ha mostrado consternada por el incidente y ha expresado su solidaridad con el vigilante agredido. Se espera que las autoridades actúen con firmeza para que el agresor reciba un castigo ejemplar y que se prevengan futuros actos de violencia





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