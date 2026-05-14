Agresión en una institución educativa de Engativá genera tensión y alerta

Un caso de violencia intrafamiliar generó alarma dentro de una institución educativa de Engativá, luego de que un hombre ingresara sin autorización al plantel y protagonizara una agresión contra un menor de edad que, según las autoridades, sería su propio hijo. La situación generó momentos de tensión entre el personal del colegio, que intervino para separar al agresor y proteger al niño, evitando que el caso escalara aún más.

Un caso de violencia intrafamiliar generó alarma dentro de una institución educativa de Engativá, luego de que un hombre ingresara sin autorización al plantel y protagonizara una agresión contra un menor de edad que, según las autoridades, sería su propio hijo.

La situación generó momentos de tensión entre el personal del colegio, que intervino para separar al agresor y proteger al niño, evitando que el caso escalara aún más. Las cámaras de seguridad hicieron seguimiento detallado a cada uno de los movimientos del hombre, lo que permitió activar de inmediato las alertas desde el sistema de videovigilancia y dar aviso a la Policía Metropolitana de Bogotá. Minutos después, uniformados llegaron al lugar, identificaron al señalado agresor y procedieron con su captura





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