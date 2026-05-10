Agricultor de 43 años murió en un accidente laboral en Donmatías (Norte Antioqueño)...

Un agricultor dedicado a la agricultura y residente en Donmatías, en el Norte antioqueño, perdió la vida en un trágico accidente laboral. El agricultor de 43 años contrajo un traumatismo y fracturas severas al ser alcanzado por un árbol mientras realizaba tareas aserradas en compañía de un amigo. Los testigos y vecinos lo auxiliaron inmediatamente, pero su vida no estuvo salvada, y falleció en una importante clínica en el norte del Valle de Aburrá. La investigación técnica se clasifica como un accidente laboral, cerrando un triste capítulo para una familia campesina de la región.

Lo que comenzó como una jornada de trabajo rutinaria en el campo, terminó en una fatalidad. Un agricultor de 43 años, dedicado a la agricultura y dedicado a la zonas rurales del municipio de Donmatías, en el Norte antioqueño, perdió la vida en un trágico accidente laboral.

El incidente se produjo cuando el agricultor estaba aserrando en compañía de un amigo en una zona boscosa, y al cortar final de uno de los troncos, el árbol pesado cayó sobre él, causando graves heridas. Sus acompañantes y vecinos lo auxiliaron inmediatamente, pero no pudieron salvar su vida. Tras una serie de traslados médicos, falleció en una importante clínica ubicada en el norte del Valle de Aburrá.

La investigación técnica deja clasificado como un accidente, cerrando un triste capítulo para una familia campesina de la región





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