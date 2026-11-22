El Centro de Investigación El Nus de Agrosavia lidera proyectos en Antioquia para mejorar la producción de cacao, ganado Blanco Orejinegro y caña panelera con tecnología adaptada.

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, conocida por sus siglas Agrosavia, ha intensificado sus esfuerzos de innovación en el campo colombiano mediante su Centro de Investigación y Transferencia El Nus, ubicado en el Nordeste antioqueño. Este equipo de aproximadamente 65 profesionales opera en un área de cerca de 1.900 hectáreas dedicadas a la conservación, investigación y transferencia tecnológica.

El objetivo central de esta iniciativa es desarrollar soluciones técnicas que respondan específicamente a las necesidades de los productores de Antioquia y otras regiones del país. Ana María Loaiza, coordinadora de Innovación Regional de Agrosavia, enfatiza que las estrategias agrícolas deben adaptarse a las condiciones locales de clima, suelo, topografía y recursos disponibles.

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Investigación en Caña Panelera y Semillas

La investigación en caña panelera busca garantizar materiales de siembra de alta calidad para los productores del sector. Antioquia cuenta con 35.902 hectáreas sembradas de este cultivo, distribuidas en 79 municipios y más de 12.200 unidades productivas, según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).

El Centro El Nus trabaja en el desarrollo de nuevas variedades, el manejo de suelos y el control biológico de plagas para fortalecer esta actividad económica. Actualmente, el centro mantiene cerca de tres hectáreas de semilleros con un potencial de producción de entre 200 y 240 toneladas de semilla por ciclo.

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Esta capacidad productiva es suficiente para apoyar la renovación de entre 25 y 30 hectáreas de cultivo por cada corte, asegurando que los agricultores cuenten con recomendaciones ajustadas a sus condiciones productivas específicas.

Conservación del Blanco Orejinegro

Una de las apuestas históricas del centro es la conservación y el mejoramiento genético de la raza bovina criolla Blanco Orejinegro (BON). Esta raza fue declarada Patrimonio Genético Antioqueño en 2018 y actualmente supera los 20.000 ejemplares en Colombia.

La investigación se enfoca en aprovechar el potencial productivo de esta raza, reconocida por su adaptación y rusticidad en condiciones tropicales. En 2026, se estableció el primer lote de machos BON castrados para evaluar un modelo de producción de carne en sistemas de pastoreo de ladera.

Innovación en el Cultivo de Cacao

Agrosavia también lidera proyectos de evaluación de materiales genéticos y propagación de plantas de calidad en el sector del cacao. Colombia cuenta con cerca de 199.549 hectáreas sembradas en cacao, distribuidas en unas 88.567 unidades productivas agropecuarias, según la Upra.

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Un avance significativo en este campo es la publicación del Manual de Huerto Básico para la propagación de material vegetal de cacao de alta calidad en Antioquia y el Eje Cafetero. Se imprimieron 1.000 ejemplares de esta guía técnica, orientada a viveristas, asociaciones y productores.

Transferencia Tecnológica y Impacto Social

La investigación científica se traduce en acciones concretas de alcance social a través de la transferencia de tecnología. Durante 2026, Agrosavia ha realizado 26 actividades de fortalecimiento de capacidades en diez municipios de Antioquia y Caldas.

Además, el centro ha recibido más de 22 visitas, con una participación superior a 200 personas, incluyendo estudiantes, docentes, productores y representantes de organizaciones. Estas iniciativas buscan mejorar los rendimientos y reducir pérdidas en el campo.