Aguas de Cartagena anunció un ajuste temporal en la distribución del agua potable en sectores de Cartagena

Acuacar, la empresa encargada del suministro de agua en Cartagena, anunció hoy el inicio de un ajuste temporal en la distribución del servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad. La medida se implementará de manera sectorizada entre lunes y sábado, afectando diariamente a cerca de 50.000 usuarios, los cuales se encontrarán sin servicio en grupos de barrios

Aguas de Cartagena anunció que desde este lunes 11 de mayo iniciará un ajuste temporal en la distribución del servicio de agua potable en diversos sectores de la ciudad, para garantizar una distribución equilibrada mientras continúa la dificultad operativa relacionada con el tratamiento del recurso hídrico.

La medida afectará a alrededor de 50.000 usuarios y funcionará bajo un esquema de 'pico y placa', donde cada día un grupo de barrios no tendrá servicio mientras se busca garantizar la continuidad, presión y condición de servicio en el resto





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