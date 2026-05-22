Aguas de Cartagena anuncia temporizador en distribución del servicio de agua de 25 a 30 mayo

Aguas de Cartagena informed that between the 25th and 30th of May they will continue with the scheduled cuts in water service due to the proliferation of algae in the raw water that reaches the El Bosque treatment plant which supplies 90% of the water consumed by the city. As a result, the temporary adjustment schedule for water distribution by sectors, areas, days, and time slots will be maintained.

Aguas de Cartagena anunció que del 25 al 30 de mayo seguirá el mismo esquema temporal de ajuste en la distribución del servicio de agua por sectores, barrios, días y franjas horarias .

Estos son los detalles. Este miércoles 21 de mayo, Aguas de Cartagena informó que continuarán los cortes programados del servicio de agua debido a la proliferación de algas en el agua cruda que llega a la planta de tratamiento El Bosque, encargada de abastecer el 90% del agua potable que consume la ciudad.

Según la empresa, esta situación ha obligado a aumentar la frecuencia del lavado de filtros y sedimentadores, lo que reduce el volumen de agua disponible para el suministro. Por esta razón, se mantendrá del 25 de mayo hasta el próximo 30 de mayo, el esquema temporal de ajuste en la distribución del servicio de acueducto, organizado por sectores, barrios, días y franjas horarias. Aguas de Cartagena mantiene plan de contingencia por aumento de algas en fuentes hídricas





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Water Algae Adjustment Schedule Franjas Horarias Subsectored Zones

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