Aguas de Cartagena inicia racionamientos en Cartagena para garantizar suministro equilibrado y optimizar servicio

La empresa Aguas de Cartagena ha anunciado la realización de racionamientos en varios sectores de la ciudad para garantizar un suministro equilibrado y optimizar el servicio de acueducto. Estos ajustes se llevarán a cabo de lunes a sábado en un grupo de barrios equivalente al 15% de la población, mientras que al 85% restante se le garantizará el servicio con la continuidad y la presión adecuada. La medida se aplicará en el horario de 8 a.m. a 6 p.m. cada día.

Esta semana se iniciaron los racionamientos anunciados por la empresa Aguas de Cartagena, como una medida temporal mientras se adelantan acciones para optimizar el servicio de acueducto en toda la ciudad.

Se trata de un ajuste en la distribución del servicio para garantizar un abastecimiento equilibrado a los usuarios, ante denuncias en las últimas semanas de bajas presiones e intermitencias en el suministro de agua potable. Según Aguas de Cartagena, esta contingencia se presenta ante variaciones persistentes e inesperadas en las características del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema debido a la necesidad de realizar lavados más frecuentes en los filtros y sedimentadores de la planta.

A esto, de acuerdo con la compañía, se suma un incremento en las conexiones ilegales y en la demanda del servicio





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