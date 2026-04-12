Aguas de Cartagena Interviene Planta El Bosque para Mejorar el Suministro de Agua

Aguas de Cartagena realizó una intervención programada en la Planta El Bosque para optimizar el sistema de acueducto y mejorar la calidad del servicio. La suspensión temporal del suministro afectó a numerosos sectores de la ciudad.

Aguas de Cartagena anunció el inicio de una intervención programada en el sedimentador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque, el domingo 12 de abril. Esta jornada, que se extendió desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., forma parte integral del plan de optimización del sistema de acueducto. El objetivo primordial es el mejoramiento tanto de la infraestructura como de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

La intervención, meticulosamente planificada, involucró el cambio de módulos de sedimentación, así como el refuerzo de las estructuras de soporte. Estas labores contaron con la participación activa de contratistas especializados y personal propio de la empresa, asegurando un trabajo integral y de alta calidad. Durante el desarrollo de estas obras, la empresa se vio en la necesidad de reducir el caudal de producción de la planta. Esta medida, aunque necesaria para la ejecución de los trabajos, lamentablemente generó la suspensión temporal del suministro de agua en varios sectores de la ciudad. Las labores técnicas realizadas incluyeron el desmontaje de las estructuras internas existentes, un paso crucial para dar paso a la instalación de nuevos soportes metálicos. Estos nuevos soportes son esenciales para garantizar la estabilidad del sistema intervenido, asegurando su correcto funcionamiento a largo plazo. Posteriormente, se procedió al montaje de los nuevos módulos de sedimentación, elementos clave en el proceso de tratamiento del agua. Una vez finalizados todos los trabajos programados para la jornada, se procedió a la puesta en operación de la unidad, retomando así el proceso de potabilización. Estos módulos, descritos como estructuras tipo colmena, cumplen una función vital en el proceso de tratamiento del agua. Su diseño facilita la separación eficiente de partículas sólidas mediante el proceso de gravedad, lo que a su vez contribuye significativamente a mejorar la calidad del agua que llega a los hogares y a optimizar la eficiencia de todo el sistema. La compañía reiteró su compromiso con el fortalecimiento continuo del acueducto, una iniciativa que se orienta a la optimización del funcionamiento de la planta y a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. John Montoya Cañas, gerente general de la empresa, expresó su reconocimiento a las molestias causadas. Reconociendo las variaciones en la presión y continuidad del servicio que se presentaron en algunos sectores, el gerente destacó la labor del equipo técnico y operativo. El despliegue de este equipo, con un enfoque claro en la ejecución de esta intervención crucial, demuestra el compromiso de la empresa. Los trabajos se desarrollaron de manera simultánea con otras acciones en distintos frentes, con el objetivo de avanzar en soluciones de corto, mediano y largo plazo. Estas soluciones permitirán consolidar un servicio cada vez más estable y confiable para todos los cartageneros. Los siguientes sectores experimentaron interrupciones en el suministro de agua durante el período de intervención. Estos sectores incluyen una amplia gama de vecindarios y urbanizaciones, abarcando diversas áreas de la ciudad: Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras); La María; sectores Los Corales, Panorama y Lomas del Peyé; La Esperanza (sector Las Delicias). Manga, San Pedro Libertad, El Espinal; Conjunto Residencial Tequendama, El Toril, La Quinta, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La Candelaria, María Auxiliadora, Boston, El Líbano y Salim Bechara. Olaya Herrera (sectores 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas y Las Américas). Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ucopín, Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero y Nuevo Porvenir. Bruselas, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio INEM, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias y El Rubí. Corregimientos y urbanizaciones Arroyo de Piedra, Bayunca, Pontezuela; La Carolina, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, urbanizaciones Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Urbanización Parque de Bolívar, Henequén y Colinas de Betania





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