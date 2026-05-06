Aguas de Cartagena recupera 85.000 metros cúbicos de agua mediante operativos contra el fraude

A través de 15.000 acciones operativas, Aguas de Cartagena logró mitigar pérdidas hídricas, detectar fraudes y regularizar miles de servicios en el primer trimestre del año.

En un esfuerzo coordinado por optimizar la gestión del recurso hídrico en la ciudad, la compañía Aguas de Cartagena ha presentado un balance sumamente positivo correspondiente al primer trimestre del año en curso.

Según el informe oficial, la entidad logró recuperar la impresionante cifra de 85.000 metros cúbicos de agua potable, un logro que es el resultado directo de una estrategia exhaustiva de control de pérdidas y una vigilancia rigurosa para detectar fraudes en la red de acueducto. Para alcanzar este objetivo, el departamento de Control de Pérdidas llevó a cabo aproximadamente 15.000 acciones operativas, diseñadas específicamente para mitigar el desperdicio de agua y asegurar que la distribución del recurso sea equitativa y sostenible para todos los habitantes de la región.

Estas acciones no solo representan una mejora en los indicadores operativos de la empresa, sino que también reflejan un compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia administrativa, asegurando que el agua llegue a quienes realmente la necesitan sin interrupciones causadas por el uso indebido del sistema. Una de las piezas fundamentales de este operativo fue el retiro y análisis de cerca de 8.000 medidores de agua, los cuales fueron trasladados a laboratorios especializados para verificar su estado metrológico.

Esta medida se tomó con el fin de garantizar que la medición del consumo sea exacta y justa, eliminando cualquier margen de error técnico que pudiera perjudicar al usuario o a la compañía. Como resultado de estas inspecciones detalladas, se identificaron 70 casos críticos de fraude en el servicio de acueducto.

El análisis reveló que 41 de estos casos consistían en la implementación de bypass, una técnica ilegal para desviar el flujo de agua y evitar el registro del consumo real. Adicionalmente, se detectaron 29 casos de dobles acometidas que estaban conectadas de manera irregular a la red principal.

Paralelamente, la empresa intervino 67 nuevos proyectos urbanísticos con el objetivo de prevenir la creación de conexiones clandestinas desde la etapa de construcción, evitando así que se generen afectaciones futuras en la presión y operatividad del sistema de distribución general de la ciudad. Más allá de la detección de fraudes, Aguas de Cartagena se enfocó en la regularización técnica y financiera de sus usuarios.

Durante este periodo, se llevaron a cabo 2.248 intervenciones para regularizar servicios, lo que incluyó la adecuación de acometidas y el traslado de conexiones hacia espacios exteriores en la vía pública, facilitando así las labores de medición y mejorando los estándares de seguridad. En el ámbito financiero, la organización logró normalizar la situación de morosidad de aproximadamente 5.000 usuarios que presentaban deudas acumuladas por más de diez meses, permitiendo que estos retomen la legalidad en sus pagos y contribuyan al mantenimiento de la infraestructura.

Asimismo, se detectaron 333 predios que se abastecían de manera irregular, lo que permitió iniciar un proceso de formalización para que estos usuarios sean integrados al sistema de facturación basado en el consumo real, eliminando la clandestinidad que afecta la planificación del servicio. La empresa ha sido enfática al advertir que las conexiones ilegales y las alteraciones deliberadas en el sistema de acueducto no son solo delitos administrativos, sino que impactan severamente la calidad de vida de la comunidad.

Estas prácticas provocan disminuciones en los niveles de presión del agua, afectan la continuidad del servicio en diversos sectores y deterioran la infraestructura física de la red, aumentando la probabilidad de rupturas y fugas. Además, el uso de conexiones no autorizadas representa un riesgo significativo para la salud pública y el medio ambiente, ya que puede facilitar la contaminación del agua potable.

Por todo lo anterior, Aguas de Cartagena hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar estas conductas y reportar cualquier anomalía a través de sus canales oficiales. Los ciudadanos pueden utilizar la aplicación móvil Acuacar, comunicarse a la línea celular 605 6943337, enviar mensajes por WhatsApp al 322 368 4233, llamar a la línea fija 116, acceder al portal web, llenar el formulario virtual de denuncias o escribir al correo electrónico destinado para tales fines





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