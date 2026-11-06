Agustín Martegani confirmado fuera por lesión antes de enfrentar a Fortaleza

Independiente Medellín confirma sobrecarga muscular en Agustín Martegani. El argentino no viajará a Bogotá para el partido del viernes ante Fortaleza en busca de clasificación.

El cuerpo médico de Independiente Medellín ha confirmado oficialmente la ausencia del centrocampista argentino Agustín Martegani para el duelo crucial que enfrenta al equipo ante Fortaleza este viernes. La alta dirigencia del club, conocido como el Poderoso, declaró que Martegani no formará parte de la delegación que viaja a Bogotá para el encuentro programado a las 8:00 de la noche en el estadio de Techo.

Diagnóstico médico de sobrecarga muscular

Según el reporte clínico oficial entregado por la entidad, Martegani sufrió una sobrecarga en el tríceps sural durante el partido anterior contra Alianza. El jugador tuvo que abandonar la cancha a los 34 minutos del segundo tiempo tras reportar dolor intenso en su pierna derecha, lo que obligó a los especialistas a iniciar de inmediato un proceso de rehabilitación.

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La incapacidad del futbolista dependerá exclusivamente de su evolución clínica en las próximas jornadas. Los médicos del DIM están monitoreando de cerca su respuesta a los trabajos de fisioterapia establecidos, con la esperanza de que su recuperación sea lo suficientemente rápida para reintegrarlo a las competencias en un futuro cercano.

Valoración deportiva y estadísticas del jugador

La baja de Martegani representa un golpe significativo para el esquema táctico dirigido por Luis Amaranto Perea, dado el excelente nivel mostrado por el argentino en las fechas recientes. Durante el mes de octubre, Martegani fue considerado uno de los jugadores mejor valorados por su rendimiento consistente con el cuadro antioqueño, destacándose por su impacto ofensivo y participación clave.

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Su contribución en la Copa BetPlay ha sido notable, habiendo marcado tres goles en total, de los cuales dos fueron decisivos en el clásico frente a Atlético Nacional durante los cuartos de final. Además, en la Liga ha disputado 15 partidos, con 13 como titular, acumulando un gol, tres asistencias y 1.142 minutos en campo, sumando también dos juegos por la Sudamericana con 174 minutos disputados.

Impacto en la clasificación a cuadrangulares

La situación deportiva del DIM es de alta presión, ya que el equipo ocupa el séptimo lugar con 26 puntos en la tabla de posiciones. Para asegurar su clasificación a los cuadrangulares sin depender de resultados externos, Independiente Medellín debe sumar cuatro de los seis puntos restantes en juego. Esto implica la necesidad de vencer a Fortaleza y obtener al menos un punto en el encuentro contra Águilas Doradas.

Cronograma de recuperación y próximos encuentros

Especialistas médicos estiman que el tiempo de recuperación para este tipo de lesiones de sobrecarga puede variar entre 5 y 7 días, aunque esta cifra es orientativa y sujeta a la evaluación diaria. Martegani permanecerá en el campamento base en lugar de viajar, esperando una nueva valoración de los facultativos para determinar si estará listo para el cierre de la fase de todos contra todos.

El próximo desafío para confirmar su retorno será el partido ante Águilas Doradas, previsto para el fin de semana comprendido entre el 13 y el 15 de noviembre. Independiente Medellín necesita mantener su foco en el compromiso del viernes contra Fortaleza, donde actualmente es uno de los equipos que controla su propio destino para terminar entre los ocho mejores, junto a rivales como Bucaramanga, Santa Fe y Millonarios.