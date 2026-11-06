Agustín Martegani será baja en el DIM vs Fortaleza por lesión muscular

El volante argentino Agustín Martegani sufre una sobrecarga del tríceps sural y no viajará a Bogotá. Conoce el impacto de esta lesión para el Independence Medellín en la fase de todos contra todos.

El club Independence Medellín ha confirmado oficialmente que el volante argentino Agustín Martegani no viajará a Bogotá para enfrentar al Fortaleza CEIF. Este compromiso deportivo está programado para realizarse este viernes a las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo. La ausencia del jugador se debe a una lesión muscular que impide su participación inmediata en el duelo de la fase regular.

Mecanismo de la Lesión de Martegani

El diagnóstico médico indica que Martegani presenta una sobrecarga del tríceps sural en su pierna derecha. Esta condición lo obligó a abandonar el terreno de juego durante el partido previo contra Alianza Lima a los 34 minutos de acción. El cuerpo técnico y el departamento médico del DIM están monitoreando su evolución clínica para determinar la duración exacta de su incapacidad.

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El jugador ha iniciado inmediatamente un protocolo intensivo de fisioterapia para acelerar su recuperación. Los especialistas en medicina deportiva esperan que la respuesta al tratamiento sea positiva y rápida. Su reincorporación a las actividades competitivas dependerá estrictamente de los resultados de esta terapia y de la reducción del dolor e inflamación en la zona afectada.

Posiciones y Evaluaciones del Jugador

Agustín Martegani se ha consolidado como una de las figuras destacadas del elenco antioqueño durante el mes de octubre. Su rendimiento fue altamente valorado por el cuerpo técnico, logrando inscribir tres goles en sus apariciones durante ese periodo. Dos de estos tantos fueron decisivos en el clásico contra Atlético Nacional, contribuyendo al avance en los cuartos de final de la Copa BetPlay.

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Las estadísticas individuales de Martegani reflejan su consistencia en la temporada. En la Liga BetPlay ha disputado 15 partidos, de los cuales 13 fueron como titular, acumulando 1.142 minutos en campo. Además, suma un gol y tres asistencias en esta competencia. En la Copa BetPlay ha jugado dos encuentros, marcando dos goles en 155 minutos.

También ha participado en la Copa Sudamericana con dos presencias y 174 minutos disputados. La dirección técnica del Independence Medellín ha encontrado en su registro de juego una pieza clave para la estructura del equipo. La posible baja del argentino representa un reto táctico que el manager Luis Amaranto Perea deberá resolver con el resto de la plantilla disponible.

Impacto en la Clasificación y Próximos Compromisos

La situación de Martegani cobra relevancia en el contexto de la tabla de posiciones, donde el Independence Medellín ocupa el séptimo lugar con 26 puntos. El equipo requiere sumar cuatro de los seis puntos restantes que tiene por disputar, precisamente en los encuentros ante el Fortaleza y ante Águilas Doradas. Este resultado es indispensable para clasificar a los cuadrangulares sin depender de otros escenarios.

El DIM se encuentra en un grupo de equipos parcialmente clasificados, junto a Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios y Águilas Doradas. La única condición para mantenerse en esa posición de ventaja es que el propio Independence Medellín gane sus dos últimos partidos. La capacidad de respuesta del plantel será crucial para asegurar el pase a la siguiente fase del torneo.

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Se espera que el médico del club evalúe nuevamente a Martegani para definir si podrá estar disponible para el cierre de la fase de todos contra todos. Este cierre está previsto para el fin de semana del 13 al 15 de noviembre, frente al Águilas Doradas. Algunos especialistas sugieren que la recuperación de esta tipo de lesiones suele variar entre 5 y 7 días, aunque el pronóstico real se ajustará a la respuesta individual del deportista a la fisioterapia.