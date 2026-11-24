El economista Santiago Tobón calcula que la inteligencia artificial puede ahorrar entre 6,2 y 6,9 billones anuales al Estado colombiano al optimizar contratos de prestación de servicios.

El economista y director de Valor Público en la Universidad Eafit, Santiago Tobón, ha desatado un intenso debate en el entorno político y académico de Colombia tras proponer la implementación masiva de inteligencia artificial (IA) en la gestión administrativa del Estado. Según los cálculos presentados por Tobón, basados en datos del sistema Secop II y estudios de la revista Science, la adopción de estas tecnologías permitiría al Gobierno nacional reducir significativamente los costos operativos derivables de los contratos de prestación de servicios.

La cifra central de esta propuesta sugiere un ahorro neto anual que oscila entre los 6,2 y los 6,9 billones de pesos. Este margen se obtiene al restar del ahorro bruto proyectado los costos de implementación tecnológica, estimados entre 0,4 y 0,6 billones anuales. La iniciativa llega en un momento crítico de la agenda legislativa, coincidiendo con el mensaje de urgencia que el Congreso tramita para la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella, la cual busca recortar a la mitad el gasto en estos tipos de contratos para el año 2027.

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Mecanismo de ahorro y análisis de Secop II

El cálculo de Tobón se fundamenta en una clasificación detallada de los contratos de prestación de servicios (OPS) registrados durante el año 2025. Para las entidades del orden nacional, se registraron 193.688 contratos por un valor total de 8,1 billones de pesos. De este monto, el 49% corresponde a labores de escritorio y el 18% a asesoría técnica. En el caso de las alcaldías, gobernaciones y sus entidades descentralizadas, la cifra aumenta considerablemente, con aproximadamente 503.000 contratos por un valor de 11,4 billones de pesos, donde el 53% del valor financiero se destina a trabajo de escritorio y el 15% a asesoría técnica.

Adicionalmente, el académico identificó un volumen significativo de recursos que no están completamente transparentados en las publicaciones oficiales. En 2025, las entidades públicas transfirieron 21 billones de pesos en contratos interadministrativos a receptores que no publican sus detalles contractuales. Basándose en las entidades que sí hacen pública esta información, Tobón estima que entre el 15% y el 24% de ese dinero termina desembocando en OPS. Si este patrón se repite en la totalidad de los recursos transferidos, se trataría de un monto adicional entre 3 y 5 billones de pesos.

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Puestos reemplazables y evidencia científica

La viabilidad técnica de este ahorro se apoya en un estudio publicado en la revista Science, el cual indica que la inteligencia artificial puede reducir a la mitad el tiempo dedicado al trabajo de escritorio y en un 25% el tiempo dedicado a la asesoría técnica. Tobón señala que, según estos hallazgos, cerca de la mitad de las tareas laborales en Estados Unidos cumplen con el umbral de automatización posible. Aplicando estos coeficientes de eficiencia a los contratos OPS identificados en Colombia, el ahorro bruto potencial se distribuye en 2,4 billones para entidades nacionales, 3,4 billones para niveles locales como alcaldías y gobernaciones, y entre 1 y 1,5 billones para losOPS financiados mediante transferencias interadministrativas.

Los puestos laborales que el académico identifica como candidatos a ser reemplazados o drásticamente optimizados por la IA incluyen funciones de apoyo jurídico, planeación, contratación, finanzas, apoyo administrativo, manejo de datos, archivo, comunicaciones, gestión de talento humano y respuesta a peticiones. En la franja de asesoría técnica, la lista abarca ingeniería, temas ambientales y económicos, sistemas e investigación. Las áreas restantes, que representan el resto del gasto, se enfocan en docencia, trabajo de campo, salud y labores similares, las cuales no están incluidas en esta proyección de automatización inmediata.

Impacto en 170.000 contratistas y contexto político

El aspecto más polémico de la propuesta de Santiago Tobón es su estimación de que unas 170.000 personas quedarían sin contrato de prestación de servicios si se aplicara esta racionalización. Las órdenes de prestación de servicios (OPS) han sido históricamente la vía por la que el Estado contrata a personas sin vincularlas a la planta de personal, lo que implica que el contratista no recibe prestaciones sociales, debe pagar su propia seguridad social y depende de la renovación periódica de un contrato que suele durar solo unos meses.

Los contratos OPS también han cargado con la sospecha de ser utilizados como moneda de cambio político o instrumento de clientelismo, un punto que Tobón pone sobre la discusión pública al argumentar que el rol del Estado no es generar empleo por generarlo cuando el puesto ya no se necesita. Durante los últimos años, estos contratos se utilizaron frecuentemente para cubrir labores permanentes de las entidades, desvirtuando su naturaleza eventual. El Gobierno nacional estima que, entre 2022 y 2026, las obligaciones por OPS en el Presupuesto Nacional subieron un 33,9%, pasando de 5,33 billones a 7,13 billones de pesos.

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Reacciones y proyección fiscal del ahorro

Ante las críticas recibidas por las cifras de desvinculación, Santiago Tobón defendió su postura afirmando que un contrato público se justifica únicamente por el servicio que presta. Sostuvo que un contrato que el servicio ya no requiere funciona como un programa de empleo artificial, que además se presta para prácticas de clientelismo político. El economista aclaró que el costo de la tecnología para llegar al ahorro neto se calculó suponiendo licencias de 20 dólares por usuario al mes para unos 390.000 contratistas de escritorio y técnicos, sumando gastos de integración y capacitación.

Para dimensionar el impacto fiscal de esta propuesta, el ahorro neto anual estimado entre 6,2 y 6,9 billones de pesos se acerca considerablemente a lo que el Gobierno espera ahorrar con otras medidas de la Ley de Rescate, como la fusión y supresión de entidades, cuyo ahorro estimado es de unos 8,6 billones de pesos. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde la Ley de Rescate Económica del presidente Abelardo De La Espriella busca reformar estructuralmente el gasto público, y la propuesta de Tobón ofrece un dato empírico sólido que podría sustentar las discusiones sobre la eficiencia y la modernización del servicio público en Colombia.