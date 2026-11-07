Ahorro de agua en el Valle de Aburrá supera el 60 % de la meta de EPM

Los tres sistemas de abastecimiento del Valle de Aburrá superan el 60 % de la meta de ahorro de agua fijada por EPM, y el 9 de noviembre se decidirá si los racionamientos continúan.

El ahorro de agua en los hogares del Valle de Aburrá siguió mejorando y los tres sistemas de abastecimiento del área metropolitana ya superan el 60 % de la meta fijada por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Según la empresa, el avance se debe a las lluvias recientes y al ajuste de los hábitos de consumo de miles de familias de Medellín y los municipios vecinos.

El dato llega después de más de un mes de racionamientos programados en varias zonas de la región. Sin embargo, EPM aclaró que la tarea no está terminada y que el comportamiento de los próximos días determinará si los cortes regresan o se levantan durante una semana más.

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Cifras de ahorro en Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II

El sistema Piedras Blancas registra un cumplimiento del 60,9 % de la meta de ahorro, mientras que La Fe y Riogrande II llegan al 62,9 %. Piedras Blancas abastece a varias comunas del centro-oriente y del nororiente de Medellín y suele ser el punto más crítico de la red.

En Piedras Blancas, el ahorro promedio es de 56 litros por hogar al día, frente a los 92 litros diarios fijados como objetivo para ese embalse. Es el sistema con mayor ahorro de los tres, pero también el que más lejos está de cumplir la meta completa.

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En La Fe, que surte a los municipios del sur del Valle de Aburrá y a algunos sectores de la capital antioqueña, el ahorro promedio es de 44 litros por hogar al día frente a una meta de 70 litros. En Riogrande II, que suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y sectores del occidente y noroccidente de Medellín, también se reportan 44 litros ahorrados por vivienda al día, con el mismo cumplimiento del 62,9 %.

Advertencia de EPM sobre el fenómeno del niño

EPM advirtió que las lluvias aisladas no recuperan los embalses y que lo más complejo del fenómeno del niño todavía está por venir. Por esa razón, la empresa pidió a la ciudadanía no bajar la guardia en el uso del agua.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, insistió en que el ahorro debe mejorarse e incrementarse. Según el directivo, el próximo 9 de noviembre la empresa anunciará si el comportamiento de la red permitirá volver a las interrupciones o suspenderlas otra semana.

Desde EPM recordaron que las lluvias de los últimos dos días no significan una recuperación de los embalses. La meta de ahorro fue establecida para proteger las reservas mientras avanza la temporada de sequía y se monitorea el posible impacto del fenómeno del niño en la región.

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Medidas que los hogares pueden aplicar desde casa

EPM recomendó mantener duchas cortas, cerrar la llave cuando no se use el agua y reparar fugas en grifos, sanitarios y tuberías de la vivienda. Estas acciones son la herramienta más efectiva para cuidar el recurso mientras los embalses se recuperan.

La empresa también sugirió reutilizar el agua de la lavadora para lavar pisos y patios, usar la lavadora y el lavaplatos solo con cargas completas y regar las plantas en las horas de menos sol. Cada litro ahorrado en casa, según EPM, contribuye a que los embalses se recuperen y a que Medellín y su área metropolitana no vuelvan a los cortes de agua.