Ahorro de agua en Medellín: Piedras Blancas alcanza 71 litros diarios

Piedras Blancas logró 71 litros de ahorro por hogar el 31 de octubre. EPM advierte sobre la sequía de El Niño y la necesidad de mantener el cuidado del recurso.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Medellín reportó el balance del ahorro de agua correspondiente al sábado 31 de octubre. En este día, el sistema Piedras Blancas alcanzó una cifra destacada de 71 litros diarios por hogar, mientras que los sistemas Riogrande II y La Fe presentan rendimientos más bajos y estancados.

Resultados del ahorro hídrico por sistema

El sistema Piedras Blancas, que abastece comunas como Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, logró cumplir el 77,2 por ciento de su meta establecida de 92 litros. Este resultado representa una mejora significativa respecto a los 43 litros registrados el viernes anterior y se mantiene como el más alto de la última semana. La brecha para alcanzar la meta completa se reduce a solo 21 litros por hogar.

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Por otro lado, el sistema Riogrande II, que suministra agua a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, registró un descenso notable. El ahorro bajó a 20 litros diarios, lo que equivale a un cumplimiento del 28,6 por ciento sobre una meta de 70 litros. Esta cifra es 11 litros inferior a la del viernes y representa la brecha más amplia con 50 litros de diferencia respecto al objetivo.

El sistema La Fe mantuvo un consumo estancado en 31 litros diarios por hogar, igual al registro del viernes. Con una meta de 70 litros, este sistema alcanzó apenas el 44,3 por ciento de su objetivo, presentando una brecha de 39 litros. A pesar de la ausencia de interrupciones programadas en el servicio de acueducto para estas áreas, la empresa ha lanzado un llamado urgente para que la ciudadanía no relaje sus esfuerzos.

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Impacto del Fenómeno El Niño en el valle

La autoridad local enfatiza que la falta de cortes de suministro no debe interpretarse como una señal para suspender el ahorro. EPM informa que los meses secos del fenómeno El Niño están previstos para ocurrir entre enero y marzo de este año. La situación hídrica general permanece delicada, ya que los aportes de agua durante octubre apenas alcanzaron el 47 por ciento de lo que la precipitación histórica indica para este mes.

El análisis de la evolución diaria del ahorro muestra un comportamiento irregular en todos los sistemas durante la semana entre el 24 y el 31 de octubre. En Piedras Blancas, el ahorro arrancó en 41 litros, subió a 66 el 25 de octubre, cayó a 37 el 28 de octubre y cerró con el salto a 71 el sábado. El promedio semanal para este sistema fue de 49 litros diarios.

En el sistema La Fe, los valores variaron entre 45 litros el 24 de octubre y un desplome a 13 litros el 28 de octubre, estabilizándose luego en 31 litros. El promedio semanal fue de 30 litros. Para Riogrande II, se sostuvieron valores entre 43 y 45 litros al inicio de la semana, para finalizar en 20 litros, con un promedio semanal de 34 litros. Todos estos promedios se encuentran por debajo de las metas diarias establecidas.

Recomendaciones y metas oficiales vigentes

Las campañas de ahorro lideradas por EPM, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mantienen metas de caudal específicas: 120 litros por segundo en Piedras Blancas, 500 en La Fe y 480 en Riogrande II. La empresa reitera recomendaciones clave para los hogares, como reducir la ducha a tres minutos y cerrar la llave mientras se enjabona o se cepillan los dientes.

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Otras acciones sugeridas incluyen recoger y reutilizar el agua de la ducha, usar la lavadora únicamente con cargas completas y revisar y reparar fugas en llaves, sanitarios y tuberías. EPM también informó que su propio edificio opera en modo ahorro para aportar al cuidado del agua y la energía. La ciudadanía puede reportar usos inadecuados del agua a través de la línea 300 627 1585 o el 123, y las fugas en redes de distribución al (604) 444 41 15.

Finalmente, se destaca que la etapa que requiere mayor atención frente al fenómeno El Niño se extenderá entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, aunque los efectos más inmediatos se esperan en los próximos meses. El agradecimiento oficial se dirigió a las familias comprometidas con el cuidado del recurso, recordando que cada litro cuenta para la seguridad hídrica de la región.