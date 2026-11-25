EPM reportó que el ahorro de agua en el Valle de Aburrá cayó el 24 de noviembre de 2026. Ningún sistema cumplió la meta ante la sequía de El Niño.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que los índices de ahorro doméstico de agua en el Valle de Aburrá continuaron descendiendo el martes 24 de noviembre de 2026. La empresa de servicios públicos presentó un balance técnico que revela que ninguno de los tres principales sistemas de abastecimiento logró alcanzar sus objetivos diarios establecidos. Esta situación ocurre en un contexto de creciente preocupación por la disponibilidad hídrica durante los meses más secos pronosticados por el fenómeno de El Niño.

Resultados diarios por debajo de las metas establecidas

El martes 24 de noviembre, el promedio de ahorro por hogar alcanzó apenas 22 litros en el sistema Piedras Blancas, quedando muy por debajo de su meta diaria de 92 litros. En el sistema La Fe, la cifra fue de 15 litros por hogar, lejos de la meta de 70 litros. Finalmente, el sistema Riogrande II registró un ahorro de 20 litros por hogar, también insuficiente frente a su objetivo de 70 litros. Estos datos evidencian una brecha significativa entre el comportamiento actual de los usuarios y las necesidades críticas del servicio.

Also read Dorado Mañana: Número ganador del sorteo realizado hoy lunes 23 de noviembre del 2026

Comparativa con el ahorro registrado el lunes previo

Al analizar la evolución reciente, se observa una tendencia mixta pero predominantemente negativa en dos de los tres sistemas. Frente al lunes 23 de noviembre, cuando Piedras Blancas alcanzó 27 litros de ahorro diario, el martes cayó en 5 litros hasta llegar a los 22 litros actuales. Este sistema abastece a las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria en Medellín. La caída indica una relajación en los hábitos de consumo en estas zonas pobladas.

En el sistema La Fe, que suministra agua a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y al sur de Medellín, el ahorro también disminuyó respecto al día anterior. El lunes se habían registrado 21 litros ahorrados por hogar, cifra que bajó a 15 litros el martes. Esta reducción pone en riesgo los esfuerzos acumulados en las localidades de la región sur, que dependen totalmente de esta infraestructura hidráulica para su suministro diario.

Advertisement

El sistema Riogrande II fue la única excepción en la tendencia descendente inmediata. Este sistema, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín, registró un repunte en el ahorro. Si el lunes habían sido 13 litros, el martes 24 de noviembre subieron a 20 litros. Sin embargo, esta mejora puntual no fue suficiente para compensar el incumplimiento de la meta de 70 litros ni para revertir la tendencia general negativa de la región.

Perspectivas semanales y recomendaciones de EPM

El promedio de la última semana, comprendida entre el 17 y el 24 de noviembre, también quedó por debajo de los niveles críticos. Las gráficas de evolución muestran promedios de 35 litros en Piedras Blancas, 22 litros en La Fe y 23 litros en Riogrande II. Es fundamental distinguir estas cifras de ahorro por hogar de los porcentajes de llenado de los embalses, ya que se trata de dos métricas diferentes. La volatilidad diaria es alta, pasando de 50 litros en Piedras Blancas el domingo a 27 el lunes y 22 el martes.

Empresas Públicas de Medellín insiste en que no es momento de relajarse. La compañía señaló que el agua que se conserve ahora será clave para enfrentar los meses más secos del fenómeno de El Niño. El aumento del consumo pone en riesgo el esfuerzo colectivo de ahorro. Si los hogares no cambian sus hábitos inmediatamente, podrían ser necesarias medidas adicionales, como restricciones más severas, para proteger el servicio de agua potable en la región.

Las recomendaciones vigentes incluyen duchas más cortas, uso de lavadoras con cargas completas y cierre de llaves mientras las personas se enjabonan. Estas acciones forman parte de la campaña "¡Ahorra Sí!", que la empresa adelanta junto con la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La urgencia radica en que cada litro ahorrado contribuye directamente a la seguridad hídrica colectiva frente a la sequía prevista.