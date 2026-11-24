La caída anual del dólar frente al peso colombiano ofrece un ahorro significativo para turistas en Navidad. Analizamos el impacto en Nueva York, Miami y Orlando.

La tendencia a la baja del dólar frente al peso colombiano está generando un alivio financiero considerable para los planeadores de viajes internacionales. El tipo de cambio se sitúa actualmente en la línea de los $3.500, una cifra que marca un punto de inflexión favorable para las familias colombianas. Esta reducción anual en el costo de la divisa estadounidense representa un ahorro directo en los presupuestos turísticos para la temporada de Navidad y Año Nuevo.

Reducción del tipo de cambio anual

Los datos oficiales confirman una diferencia sustancial en las tasas de cambio. La tasa vigente se ubica en $3.506,54, comparada con los $3.808,77 registrados hace un año. Esta variación representa una caída del 7,9% en el valor del dólar, lo que se traduce en menor gasto para los turistas. La divisa cerró el lunes en $3.506,54, con un alza de $44,6 frente a la Tasa de Representación Media (TRM) del día, que se ubicó en $3.461,92.

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El mercado registró un precio máximo de $3.538,10 y un mínimo de $3.473 durante la jornada. Desde el 29 de septiembre, la divisa ha tenido un crecimiento de $156,9, lo que indica cierta volatilidad reciente. No obstante, la comparación anual sigue mostrando ventajas claras para el bolsillo del viajero colombiano que convierte su moneda local a dólares estadounidenses.

Ahorros por destino turístico principal

Nueva York destaca como el destino con el mayor ahorro absoluto en pesos colombianos. Los datos muestran que el costo total de un viaje a esta ciudad cayó $1,15 millones en un año. Este destino presenta el mayor ahorro entre las ciudades analizadas por los expertos financieros. La comparación se realiza considerando un viaje entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, con tiquetes de ida y regreso, alojamiento por persona durante 14 días y la renta diaria de un vehículo.

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En el caso específico de Nueva York, el precio de referencia de los tiquetes aéreos es de US$499. Su costo pasa de $1,90 millones a $1,74 millones al aplicar las dos tasas de cambio mencionadas. El hospedaje, estimado en US$3.264 por persona entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, baja de $12,43 millones a $11,44 millones. A esto se suma la renta diaria de un vehículo, que pasa de $262.805 a $241.951. Al sumar los tres conceptos, el costo estimado para Nueva York pasa de $14,59 millones a $13,43 millones.

Comparativa con Miami, Los Ángeles y Orlando

Otros destinos populares también muestran beneficios tangibles para los viajeros. En Miami, el gasto total disminuye de $11,21 millones a $10,32 millones. Esta reducción representa un ahorro de $889.765 por persona en el paquete calculado. Los Ángeles registra una reducción de $880.396 en el costo del viaje. En Orlando, la diferencia alcanza $851.684, consolidando a estas cuatro ciudades como opciones competitivas.

En cuanto a los tiquetes aéreos, Miami registra el precio de referencia más alto, con US$516. Le sigue Nueva York, con US$499; Orlando, con US$469; y Los Ángeles, con US$427. En concepto de hospedaje, Nueva York también presenta el mayor costo entre los destinos considerados. Por el contrario, Orlando tiene el menor valor entre los cuatro destinos analizados, lo que podría influir en la decisión final de los turistas.

Recomendaciones financieras de expertos

David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, explica que el peso colombiano ha registrado ganancias en lo corrido del año. Aunque se ha debilitado un poco frente a otras monedas recientemente, su desempeño general sigue siendo favorable. Cubides considera que el nivel actual del dólar sigue siendo más favorable que el observado hace algunos trimestres. Suggesta que los planeadores de viajes deben incorporar esos gastos dentro de su presupuesto y evaluar con anticipación cómo financiarán el viaje.

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El experto destaca que la temporada de fin de año puede representar ingresos extraordinarios para los hogares por el pago de primas. Sin embargo, advierte que también es necesario revisar las condiciones de financiación. Es clave ver cómo se va a financiar el viaje y qué tasas de interés se terminan pagando, ya que eso resulta muy significativo para el equilibrio financiero final. La variación de la tasa de cambio incide directamente en el presupuesto de quienes realizan gastos en dólares.

Contexto macroeconómico y expectativas

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, señala que los analistas ven un escenario de mayor nerviosismo y aversión al riesgo. Este comportamiento responde principalmente a un fuerte deterioro del sentimiento de los mercados internacionales. A este panorama se suma el retroceso del oro y las presiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Las expectativas indican que las tasas se mantendrán elevadas o incluso podrían registrar un aumento.

Todo esto ha impulsado una mayor demanda de dólares como activo de refugio. La demanda creciente ha generado una presión alcista importante sobre las monedas emergentes, incluido el peso colombiano. No obstante, la planificación financiera y el costo de los créditos siguen siendo factores determinantes. Incluso si los precios de los servicios no cambian en el mercado estadounidense, una moneda norteamericana más barata permite reducir el desembolso en pesos colombianos. Conocer estas dinámicas permite a los turistas tomar decisiones más informadas sobre sus ahorros para las próximas vacaciones.