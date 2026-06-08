Aida Quilcué: La líder social que desafía la norma

Aida Quilcué, líder social y política colombiana, ha sido una figura destacada en el movimiento indígena y la política en Colombia. Su trayectoria está marcada por la defensa de los derechos humanos y el territorio.

La reconocida líder social Aida Quilcué , nacida en la comunidad Nasa del departamento del Cauca, se ha consolidado como una de las figuras más activas y respetadas del movimiento indígena y la política en Colombia.

Su trayectoria está marcada por la defensa de los derechos humanos y el territorio. Ha ejercido cargos como consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y senadora de la República por la circunscripción especial indígena. Su estilo directo la ha convertido en una voz de enorme peso nacional. Recientemente, se unió a la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda Iván Cepeda en la contienda electoral.

En una entrevista en el espacio 'La Mesa' de Canal Capital, Aida Quilcué habló abiertamente sobre sus orígenes y su formación académica. Confesó que nunca le gustó el colegio y que su fuerte no fue estudiar. Afirmó que solo llegó a quinto de primaria en La Troja y a octavo de bachillerato en Popayán. Luego, se dedicó por completo al liderazgo comunitario.

Su mensaje se volvió viral y dividió la opinión entre quienes la apoyan y quienes la critican. Aida Quilcué sigue siendo una figura importante en el movimiento indígena y la política en Colombia





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