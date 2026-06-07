Aida Quilcué reitera invitación a Westcol tras su negativa a visitar territorio indígena por 'miedo'

La candidata a la vicepresidencia por la fórmula de Iván Cepeda, Aida Quilcué, respondió nuevamente al streamer Westcol después de que este declinara visitar su comunidad argumentando razones de seguridad. Quilcué aseguró que las puertas de su territorio siempre estarán abiertas y destacó la importancia del diálogo y el conocimiento de la Colombia diversa.

Aida Quilcué , candidata a la vicepresidencia de Colombia por la fórmula encabezada por Iván Cepeda , envió un nuevo mensaje al streamer Westcol después de que este manifestara que no acudiría a territorio indígena por motivos de seguridad, expresando incluso que le había dado 'miedo'.

Quilcué, en su respuesta, reafirmó la disposición de su comunidad para recibirlo, subrayando que 'nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio'. Este gesto se enmarca en un contexto de polarización y desinformación, donde el debate sobre la seguridad y la libertad de expresión se ha tornado central en la campaña presidencial.

La líder indígena aprovechó para enviar un mensaje más amplio: 'Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse'. Además, recordó que la propuesta del creador de contenido sigue siendo válida en cualquier momento, destacando que sería 'una oportunidad para que, especialmente los jóvenes, conozcan esa otra Colombia diversa, hermosa y profunda que muchas veces permanece invisible para quienes nunca han tenido la posibilidad de recorrerla'.

Quilcué cerró su intervención con una reflexión sobre el país que anhelan: 'nos merecemos un país donde las diferencias puedan convivir con respeto, donde la libertad de expresión sea una garantía y no un motivo de amenaza, y donde el diálogo siempre esté por encima de la violencia'. Este episodio ha generado un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas sobre la seguridad en territorios indígenas y el rol de los influenciadores en la cobertura de temas sensibles.

Mientras tanto, la campaña de Cepeda busca posicionar a Quilcué como una voz de la reconciliación y el reconocimiento de la pluriculturalidad, en contraste con los discursos más duros en materia de orden público. Por su parte, Westcol había justificado su negativa en la necesidad de enfocarse en los debates presidenciales, aunque no descartó totalmente la posibilidad de realizar el stream en el futuro, siempre y cuando se garanticen condiciones de seguridad.

Este intercambio pone sobre la mesa las tensiones entre la representación de comunidades tradicionalmente marginadas y los nuevos formatos de comunicación digital, así como los peligros de la desinformación y el estigma que rodea a ciertas regiones del país. En un escenario electoral, cada declaración se convierte en un símbolo de mayor o menor apertura hacia el pluralismo, y la respuesta de Quilcué ha sido interpretada como un gesto de tolerancia y constancia en la búsqueda de espacios de encuentro, a pesar de los temores expresados por el streamer





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