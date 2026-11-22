Aida Irene Tangarife Hernández coordina la formación técnica del SENA en el Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia, logrando superar el 102% de sus metas.

Aida Irene Tangarife Hernández, egresada de antropología de la Universidad de Antioquia, lidera la transformación educativa en el Nordeste y el Magdalena Medio. Como coordinadora de Formación, Gestión Educativa, Promoción y Relacionamiento Corporativo del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial del SENA, su gestión ha impactado directamente a 16 municipios de estas subregiones antioqueñas.

Estrategia Educativa con Visión Antropológica

La visión de Tangarife integra el conocimiento antropológico con la gestión educativa para comprender las dinámicas locales. Ha dedicado más de dos décadas a estudiar las necesidades formativas en un territorio marcado por cambios económicos significativos. Su enfoque busca alinear la capacitación técnica con las realidades sociales y laborales de las comunidades.

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Desde su sede principal en Puerto Berrío, la estrategia educativa responde a las particularidades de cada localidad. En municipios con fuerte actividad minera como Segovia y Remedios, el diseño de programas considera la competencia directa con los ingresos inmediatos. Este análisis contextual permite crear ofertas formativas que realmente interesen a los jóvenes y mejoren su calidad de vida.

Articulación con el Sector Empresarial y Empresas Locales

La coordinación establece alianzas estratégicas con empresas líderes que operan en la región para asegurar la empleabilidad. Procesos destacados incluyen la formación especializada junto a compañías como Continental y Gramalote. Estos acuerdos permiten que los aprendices ingresen con contrato y vinculen laboralmente a quienes demuestran alto desempeño profesional.

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El modelo de formación dual fortalece el tejido empresarial al capacitar talento humano según necesidades específicas. Tangarife valora especialmente ver a antiguos aprendices desempeñándose en alcaldías, Corantioquia y otras entidades de la región. Esta retroalimentación confirma el éxito de la articulación entre el SENA, los instructores y las organizaciones locales.

Resultados Operativos y Proyección en 2026

Los indicadores actuales reflejan el alto impacto de las iniciativas de capacitación implementadas en la zona de influencia. Para octubre de 2026, el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial reportó un cumplimiento superior al 102% de su meta global de formación. Este logro demuestra la eficacia de los procesos educativos adaptados a las demandas del mercado laboral regional.

La proyección futura se centra en fortalecer la conectividad entre las empresas que operan en el Nordeste y el Magdalena Medio. Un hito importante es la entrada en funcionamiento de la nueva sede del SENA en Puerto Berrío, que contará con ambientes y equipos especializados para ampliar la capacitación.