Aida Victoria Merlano responde a amenazas legales de Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano desafía a su expareja Juan David Tejada a denunciarla oficialmente por custodia de su hijo Emiliano, tras los comentarios del influencer en medios.

Aida Victoria Merlano ha rompidos el silencio para enfrentar directamente la controversia legal que mantiene con su expareja, Juan David Tejada, reconocido en redes sociales con el alias 'El Agropecuario'. La influencer respondió categóricamente a las advertencias de acciones jurídicas que el creador de contenido mencionó durante una entrevista reciente, centrándose en la situación de custodia de su hijo, Emiliano. Esta tensión pública surgió después de que Tejada anunciara su intención de iniciar procesos contra Aida, incluyendo alegatos de posible falsificación de documentos y disputas sobre los viajes realizados con el menor. La polémica se intensificó antes de la participación del influencer en el evento de boxeo Stream Fighters 5, organizado por Westcol. Ante estas declaraciones, Aida utilizó sus redes sociales para exigir que cualquier disputa legal se gestione exclusivamente a través de las autoridades competentes y no como material para medios de comunicación.

Desafío a las autoridades judiciales

La respuesta de Aida Victoria Merlano fue directa y sin rodeos. En un comentario publicado en sus redes, la creadora de contenido dejó claro que no dudaría en enfrentar cualquier proceso judicial si su expareja consideraba que existían motivos válidos. Le solicitó a Juan David Tejada que presentara sus denuncias formalmente en lugar de utilizar la figura de su hijo, Emiliano, como estrategia para obtener visibilidad pública. Su mensaje fue recibido con gran atención por sus seguidores, acumulando más de 3.500 reacciones positivas. Este gesto público refleja la postura firme de Aida de no negociar la verdad ni la situación legal a través de las plataformas digitales.

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Origen de la disputa por los viajes

El conflicto principal gira en torno a una autorización de viaje firmada por Juan David Tejada para Aida Victoria y su hijo Emiliano hacia Panamá. Según la versión presentada por el influencer, su consentimiento estaba estrictamente limitado a ese destino, excluyendo otros lugares como Bahamas y Brasil. Tejada indicó que había acordado las fechas del viaje, que se suponía debían ocurrir entre finales de junio y comienzos de agosto. Sin embargo, afirmó que hasta el mes de noviembre no tenía certeza sobre la ubicación actual del menor, lo que lo llevó a declarar que tomaría medidas para defender sus derechos como padre. Estas afirmaciones constituyen únicamente la perspectiva de Tejada y no representan una resolución judicial oficial sobre la existencia de irregularidades legales en las acciones de la influencer.

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Contexto personal y situación actual

Esta no es la primera vez que Aida Victoria Merlano ha hecho referencia a las dificultades personales que atraviesa. A principios de noviembre, antes de su respuesta pública a las amenazas legales, compartió en sus historias de Instagram que los últimos meses habían sido excepcionalmente complicados. La influencer expresó sentirse agotada y la necesidad de alejarse temporalmente de las redes sociales para descansar. Mientras tanto, las declaraciones mantenidas por ambos lados continúan capturando la atención pública sobre la situación familiar. La relación entre Aida Victoria y Juan David Tejada dio origen a Emiliano, quien es el primer hijo de la creadora de contenido.