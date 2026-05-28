Aida Victoria Merlano y Santiago Botero generan polémica al hablar sobre la familia Char

Una transmisión en vivo entre Aida Victoria Merlano y el candidato Santiago Botero se convirtió en tendencia nacional luego de un inesperado comentario sobre la familia Char. La conversación comenzó enfocada en temas relacionados con la campaña presidencial y la situación del país, pero un comentario sobre la familia Char terminó robándose toda la atención y generando miles de reacciones en internet.

Una transmisión en vivo entre Aida Victoria Merlano y el candidato Santiago Botero se convirtió en tendencia nacional luego de un inesperado comentario sobre la familia Char.

La conversación comenzó enfocada en temas relacionados con la campaña presidencial y la situación del país, pero un comentario sobre la familia Char terminó robándose toda la atención y generando miles de reacciones en internet. Durante la transmisión, el candidato sostuvo que algunas personas que ya cuentan con grandes fortunas continúan buscando espacios de poder para aumentar su influencia política y económica. En ese contexto lanzó una afirmación que provocó una inmediata reacción de Aida Victoria.

'Tú hablas de que la gente cuando tiene dinero no le interesa el poder para enriquecerse, pero mira a los Char, que han tenido tanta plata y tienen esa necesidad de seguirse beneficiando del poder, porque ellos hacen trampa', expresó Santiago Botero durante el en vivo. Las palabras del candidato generaron un evidente momento de incomodidad en la influencer barranquillera, quien rápidamente interrumpió la conversación apelando al humor y a su característico tono irreverente.

'Cámara, pongan un letrero que diga: 'Las opiniones de la persona que tengo al lado no representan mis opiniones personales'', dijo entre risas, desatando inmediatamente una ola de comentarios en redes sociales. Sin embargo, la creadora de contenido fue más allá y explicó, también en tono humorístico, por qué prefería mantenerse alejada de cualquier discusión relacionada con el poderoso grupo político.

'Te soy sincera, a mí me da tanto pánico un balinazo, me da como susto. Yo soy buena para la conversación, pero para la bala no', comentó Aida Victoria Merlano mientras soltaba carcajadas durante la transmisión. El fragmento rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios compartieron memes, comentarios y reacciones sobre la espontánea respuesta de la influencer. Después del comentario, Santiago Botero insistió en preguntarle directamente qué pensaba sobre la familia Char.

No obstante, Aida Victoria volvió a esquivar cualquier postura política o crítica directa y decidió responder nuevamente con humor.

'Arturo Char canta espectacular (... ), ¿tú crees que yo me voy a meter con esta gente? No mi vida, primero hablo mal de los hijos del Chapo', afirmó entre risas. La frase terminó convirtiéndose en uno de los clips virales más compartidos de la jornada y despertó aún más comentarios debido al contexto que históricamente ha rodeado a la familia Merlano y a algunos integrantes del clan Char.

Aída Merlano, madre de la influencer, quien en distintas declaraciones ha mencionado a figuras políticas del Caribe dentro de investigaciones por presunta corrupción electoral en Colombia. Entre los nombres que han aparecido públicamente en ese proceso se encuentra el de Aunque durante la transmisión ni Aida Victoria ni Santiago Botero profundizaron en esos antecedentes judiciales, el momento bastó para que las redes sociales explotaran con interpretaciones, bromas y debates políticos.

En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron tanto la reacción de Aida Victoria como la tensión que generó el tema durante la conversación en vivo. La influencer, conocida por sus contenidos sobre estilo de vida, opinión y entretenimiento, suele protagonizar momentos virales por sus respuestas espontáneas y su manejo del humor frente a temas polémicos.

Esta vez, su reacción frente a las menciones sobre la familia Char volvió a ubicarla entre las principales tendencias digitales del paí





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