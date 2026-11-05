Aida Victoria rompe silencio sobre juicio y custodia de Emiliano con Juan David Tejada

La influencer Aida Victoria Merlano reveló el estado de su salud mental tras la disputa legal por su hijo Emiliano con Juan David Tejada, negando rumores de secuestro.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano ha retomado oficialmente su presencia en las plataformas digitales tras un breve periodo de silencio que mantuvo a más de nueve millones de seguidores en vilo. Este miércoles, la reconocida youtuber y empresaria de Medellín, Antioquia, publicó una serie de historias en Instagram para aclarar los motivos de su ausencia y detallar el complejo contexto emocional que ha atravesado durante las últimas semanas.

El impacto emocional de la disputa judicial

Merlano explicó de manera directa que su desconexión temporal de los medios fue una medida de protección necesaria derivada de la intensa batalla judicial que mantiene con su expareja, Juan David Tejada. Conocido públicamente bajo el nombre artístico de El Agropecuario, Tejada se ha convertido en la contraparte principal en los litigios por la custodia del menor, lo cual ha generado una presión psicológica considerable sobre la influencer.

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La comunicadora describió con crudeza el desgaste que ha sufrido, admitiendo que la constante presión legal la ha llevado al límite de sus capacidades emocionales. No se mostró como una figura invulnerable, sino que confesó abiertamente que la situación ha provocado episodios de ansiedad severa que le han impedido trabajar o cumplir con sus responsabilidades habituales durante algunos días, obligándola a mantenerse en cama.

Merlano destacó que su prioridad absoluta es su bienestar mental y el de su hijo, Emiliano Tejada, a quien se refiere como su talón de Aquiles. Reconoció que el uso del menor como herramienta para presionarla ha sido la estrategia más efectiva para afectarla, expresando su firme rechazo a convertir su maternidad en un campo de batalla mediático. Su mensaje subraya que, aunque el contenido digital es su medio de vida, la salud no tiene precio.

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La realidad de la custodia y la situación geográfica

La aparición de Aida Victoria se produce poco después de que Juan David Tejada compartiera un comunicado público titulado Denuncia pública en su cuenta de Instagram. En ese documento, el influencer aseguró haber autorizado la salida de su hijo hacia Panamá con una fecha de regreso prevista para el 3 de agosto de 2026, fecha que sostiene no fue cumplida, solicitando a su audiencia ayuda para localizar al menor.

En respuesta a estas afirmaciones y a los rumores de secuestro que circularon, la creadora de contenido publicó una serie de fotografías que desmienten la desaparición de Emiliano. En las imágenes, se le ve recorriendo Brasil junto a su hijo, aclarando que durante este tiempo se han estado alojando allí. Añadió con humor que casi ha logrado dominar el idioma portugués en esta etapa de su vida en el extranjero.

Este intercambio de versiones resalta la profundidad de la crisis legal que enfrentan ambos padres. Los antecedentes incluyen acusaciones mutuas significativas; específicamente, en agosto de 2026, Aida Victoria denunció públicamente a Tejada por presuntamente exigir 40 millones de pesos como condición indispensable para firmar los permisos de salida del país para el menor.

El refugio en la fe y la figura de Emiliano

Más allá de la confrontación legal, Merlano ha encontrado en la oración y en la figura de su hijo su principal refugio. Durante su reaparición, dedicó unas emotivas palabras a Emiliano en un carrusel de fotografías, declarando que darle vida a él le devbió sentido a la suya propia. Se refirió al niño como su fuerza y razón de ser, pidiendo a sus seguidores que recuerden la felicidad que han vivido juntos.

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Aunque algunos interpretaron estas palabras como un gesto de amor paternal, otros usuarios notaron un tono de melancolía subyacente en el mensaje, señalando la fragilidad del momento. La reacción de sus seguidores ha sido mayoritariamente de apoyo, reconociendo la dificultad de mantener la exposición pública mientras se lidia con procesos judiciales que involucran a un menor de edad.

La situación continúa evolucionando en los tribunales colombianos y en el espacio público. Mientras las autoridades evalúan los permisos de viaje y la custodia, Aida Victoria ha dejado claro que su regreso a las redes sociales es progresivo y condicionado a su estabilidad emocional, priorizando siempre la seguridad y el bienestar integral de su hijo frente a cualquier otra consideración mediática.