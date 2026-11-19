La Agencia Internacional de la Energía advierte que el bloqueo de Ormuz tiene efectos duraderos. El petróleo alcanzará su pico en 2030 mientras las renovables aceleran.

La Agencia Internacional de la Energía ha emitido una advertencia sin precedentes sobre el futuro del mercado energético mundial, estableciendo que la crisis provocada por el bloqueo del Estrecho de Ormuz generará cambios estructurales permanentes. Fatih Birol, director ejecutivo de esta entidad, declaró explícitamente en su informe anual que no existe ninguna vía creíble para que el sector energético regrese a las condiciones que prevalecían antes de este conflicto.

Amenaza histórica a la seguridad energética

Fatih Birol ha caracterizado la situación actual como la mayor amenaza para la seguridad energética registrada en la historia, superando ampliamente en magnitud a las crisis petroleras de la década de 1970. Este análisis se deriva directamente del conflicto que se desencadenó el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán. El bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz ha forzado a múltiples naciones a reconsiderar radicalmente sus estrategias de abastecimiento.

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Según el director de la institución, la resiliencia demostrada por la economía mundial y el sector energético es considerable, pero esta fortaleza no elimina los riesgos a largo plazo. Birol enfatizó que la duración del conflicto determinará la profundidad de sus consecuencias económicas y logísticas, advirtiendo que la huella dejada en el sector será duradera y evitará cualquier retorno al statu quo anterior.

Pronósticos de demanda hasta 2030

En el escenario central presentado por la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que la demanda global de petróleo continuará aumentando hasta alcanzar un máximo absoluto alrededor del año 2030. Este crecimiento sostenido ocurre a pesar del avance acelerado de las fuentes renovables, lo que indica una dependencia persistente de los hidrocarburos en la próxima década. Posteriormente, se iniciaría un lento declive en la utilización de este combustible.

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Por el contrario, la demanda de gas natural seguirá una trayectoria ascendente hasta aproximadamente el año 2035, manteniendo su relevancia como puente energético. Mientras tanto, las energías renovables experimentan el mayor incremento en la demanda comparado con todos los demás combustibles. Se proyecta que para 2035 representen la mitad de la producción eléctrica mundial, superando significativamente el 33% que representan actualmente, con la energía solar fotovoltaica liderando este crecimiento.

Escenarios alternativos y seguridad nacional

El informe detalla tres escenarios principales que van desde la continuidad de las políticas actuales hasta la neutralidad de carbono en 2050. A estos se suman dos casos adicionales diseñados para medir la volatilidad: un caso de respuesta adicional para gobiernos que adopten nuevas medidas si el conflicto se prolonga, y un escenario de bajo tránsito por Ormuz. Este último analiza la viabilidad operativa del sistema energético global sin depender del paso por ese estrecho crítico.

Ante esta incertidumbre, la institución identifica tres rutas comunes adoptadas por los países: diversificar suministros y rutas comerciales, aumentar el peso de los recursos energéticos propios y acelerar la electrificación de la economía. La Agencia Internacional de la Energía fue creada en 1974 para gestionar choques petroleros y, desde la década de 2020, modela trayectorias hacia la neutralidad de carbono para frenar el calentamiento global.

Electrificación y beneficios de la autonomía

Los mayores beneficiarios de este giro hacia la autonomía energética son las renovables, especialmente la solar fotovoltaica, y la energía nuclear, cuyas capacidades crecen con fuerza en todos los escenarios analizados. También ganan terreno la eficiencia energética y los biocombustibles. Sin embargo, en algunas regiones, como Asia, el carbón local podría ver un respaldo mayor debido a reservas internas y preocupaciones de seguridad, aunque su demanda general disminuirá para 2030 en todos los modelos.

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La electricidad está creciendo a una velocidad doble que la demanda total de energía desde 2019, impulsada por motores industriales, electrodomésticos, vehículos eléctricos y centros de datos. Un hallazgo histórico destaca que, por primera vez, la energía necesaria para enfriar edificios supera a la utilizada para calentarlos, reflejando cómo el aumento de ingresos y la población redefinen la demanda de servicios básicos como la refrigeración y la movilidad.