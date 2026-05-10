Air-e Intervenida ejecutará labores eléctricas en Malambo, afectando sectores y horarios

La empresa Air-e Intervenida ejecutará labores eléctricas en Malambo, programadas para este lunes 11 de mayo. Los trabajos se realizarán inicialmente sobre el circuito Oriental, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Durante las maniobras, se suspenderá el fluido eléctrico en sectores como la urbanización Malambito, vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones De Lima, fincas y sectores en la vía Malambo - Sabanagrande, entrada a Sabanagrande. Además, se ejecutarán trabajos en la red, lo cual implicará la suspensión del servicio en sectores como Montecarlo, Bellavista, Miraflores, San José, Pacífico, Villa Berta, 7 de Noviembre, La Chinita, Villa Campo, San Antonio, Villa Esperanza, El Progreso, Villa San Martin; carreras 3 y 6C, entre calles 16 sur y 18 sur en La Milagrosa; calles 16 y 21, entre carreras 1 y 1C. Para el caso del circuito Unión 13, se realizarán trabajos al interior de la subestación Unión, entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana, con suspensión del fluido eléctrico en las calles 30 a la 36, entre las carreras 17 y 26, en los barrios La Unión, Villa Sandra, Montes, grupo empresarial Campbell, EDS Boyacá, antigua Postobón, Noel y zonas aledañas. Se cambiarán elementos eléctricos en la calle 70C con la carrera 15, en el barrio La Esmeralda, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde. Adicionalmente, en Rebolo se cambiarán redes en la calle 10 con la carrera 35, entre las 8:15 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Finalmente, se instalarán nuevas redes en el sector de las calles 25 a la 28C, entre las carreras 9 y 17, en el barrio Las Mercedes en Sabanalarga, entre las 8:40 de la mañana y las 3:40 de la tarde.

Como parte de su compromiso de mejorar la prestación del servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida ejecutará labores eléctricas en Malambo programadas para este lunes 11 de mayo.

Los trabajos se realizarán inicialmente sobre el circuito Oriental, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Durante las maniobras estarán sin energía los sectores de la urbanización Malambito, vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones De Lima, fincas y sectores en la vía Malambo - Sabanagrande, entrada a Sabanagrande.

Entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, se ejecutarán trabajos en la red, lo cual implica la suspensión del servicio en los sectores de Malambo como Montecarlo, Bellavista, Miraflores, San José, Pacífico, Villa Berta, 7 de Noviembre, La Chinita, Villa Campo, San Antonio, Villa Esperanza, El Progreso, Villa San Martin; carreras 3 y 6C, entre calles 16 sur y 18 sur en La Milagrosa; calles 16 y 21, entre carreras 1 y 1C. Para el caso del circuito Unión 13, se realizarán trabajos al interior de la subestación Unión, entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana, con suspensión del fluido eléctrico en las calles 30 a la 36, entre las carreras 17 y 26, en los barrios La Unión, Villa Sandra, Montes, grupo empresarial Campbell, EDS Boyacá, antigua Postobón, Noel y zonas aledañas.

Se cambiarán elementos eléctricos en la calle 70C con la carrera 15, en el barrio La Esmeralda, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde. Adicionalmente, en Rebolo se cambiarán redes en la calle 10 con la carrera 35, entre las 8:15 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Finalmente, se instalarán nuevas redes en el sector de las calles 25 a la 28C, entre las carreras 9 y 17, en el barrio Las Mercedes en Sabanalarga, entre las 8:40 de la mañana y las 3:40 de la tarde





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