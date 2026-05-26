La empresa Air-e Intervenida realizará trabajos de mantenimiento preventivo en varios sectores de la región, incluyendo Baranoa, Tubará y Puerto Colombia.

La empresa Air-e Intervenida realizará trabajos de mantenimiento preventivo en varios sectores de la región, incluyendo Baranoa , Tubará y Puerto Colombia . En Baranoa , las labores se llevarán a cabo entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. y afectarán a la urbanización San José, Urbanización Villa Eleyla, Once de Noviembre, El Encanto y otros sectores cercanos.

En Tubará, se interrumpirá el servicio de energía en la calle 11 con carrera 4 del barrio Centro entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. En Puerto Colombia, se hará la instalación de postes en la calle 10B con calle 14, entre carreras 1 y 3. Además, se adelantarán labores de reemplazo de postes en la Avenida Circunvalar, entre las carreras 32 y 35 con calle 110, y en el sector de la calle 107ª, entre carreras 31 y 34 (corregimiento Juan Mina).

También se realizarán labores de lavado de aisladores en varios barrios y sectores de la región, incluyendo El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles II, Los Ángeles Tres, sector de la carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), sector de la carrera 27 con calle 81 (Me Quejo) y otros. La empresa Air-e Intervenida ha indicado que estas labores son necesarias para garantizar un servicio público eficiente, sostenible y para todos los usuarios





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