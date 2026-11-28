Air-e Intervenida cortará el servicio eléctrico el domingo 29 de noviembre en sectores de la localidad de 20 de Julio y alrededores. Conozca la hora y las áreas afectadas.

La empresa Air-e Intervenida confirmó que realizará una suspensión programada del servicio de energía eléctrica el domingo 29 de noviembre. Este corte es necesario para facilitar la instalación de un nuevo transformador en la subestación 20 de Julio, una acción técnica que busca fortalecer la infraestructura eléctrica en la zona.

Horario y razón de la intervención

Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán estrictamente entre las 5:00 a. m. y las 5:00 p. m. del día indicado. La compañía destacó que esta parada del suministro es parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica local, garantizando así la estabilidad del servicio a mediano y largo plazo para los residentes.

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Zonas de la localidad 20 de Julio afectadas

La localidad de 20 de Julio sufrirá interrupciones en varias calles y carreras clave. La Urbanización Puerta de Oro, Villa Estefany, Villa Monaco y Nueva Jerusalén perderán suministro desde la calle 47 hasta la 53, y desde la carrera 9B hasta la 14 en la Ciudadela. También se verán afectadas secciones de la calle 54 entre las carreras 12A y 14, así como la carrera 15 desde la calle 54 hasta la 59 en El Encanto.

Continuando por la misma área, la calle 57 entre las carreras 15 y 15E en El Encanto, y el sector de la calle 59 entre las carreras 15 y 15E en Bella Murillo, no tendrán electricidad. En la zona de 20 de Julio, el corte abarca la calle 45 desde la carrera 9Sur hasta la 15, y la Avenida Las Torres desde la calle 45 hasta la 45E.

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Sectores de Villa del Carmen y Bella Arena

Varios barrios del sur y centro sur también están incluidos en la lista de afectados por la operadora. El sector de Villa del Carmen sufrirá cortes en la calle 56 hasta la 57B entre las carreras 40 y 43, además de la intersección de la calle 63 con la carrera 5E. Los barrios Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia se quedarán sin energía durante las horas indicadas.

En la zona de Carrizal, la carrera 10 entre las calles 50C y 51B verá sus servicios suspendidos. Asimismo, en 20 de Julio, el área de la calle 45 hasta la Avenida Murillo entre las carreras 1 y 4, y la calle Avenida Murillo hasta la 43A entre las carreras 1H y 2C, no tendrán suministro eléctrico.

Afectación en Ciudadela 20 de Julio y Villa Estadio

La Ciudadela 20 de Julio tendrá múltiples puntos de corte, incluyendo la calle 46 hasta la 46D entre las carreras 6C Sur y 13 Sur. La Avenida Las Torres hasta la carrera 1C3, desde la Avenida Murillo hasta la calle 45H, también estará sin luz. El sector entre las carreras 2C y 5, desde la calle 41C hasta la 44 en la misma Ciudadela, quedará desconectado.

Por otro lado, los barrios Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras de Occidente y Los Robles VII Etapa perderán energía. La urbanización Villa Angelita I y II, junto con Villa Las Moras Etapa II y Villa Cedros, están incluidas. La carrera 42 entre las calles 56 y 57 en Villa del Carmen, y la carrera 15 Sur entre las calles 46C y 47C en Villa Estadio Palma, también se verán impactadas.

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Impacto en El Parque, Arboleda y alrededores

La Urbanización El Parque y el barrio El Oasis serán otros grandes afectados por la operación. El corte incluye la calle 47 hasta la 49 entre las carreras 41 y 42, la carrera 44 desde la calle 45 hasta la 40, y la calle 43 entre las carreras 43A y 45A. La zona entre las calles 41 y 44 desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 43A en El Parque no tendrá servicio.

En la Urbanización Arboleda, el sector de la Avenida Circunvalar entre las calles 45 y 49, cerca de la Escuela y Clínica de la Policía, quedará sin electricidad. La intersección de la Avenida Circunvalar con la carrera 43, desde la calle 44 hasta la 35, entre las carreras 28A y 30, también está en la lista de cortes.

Barrios adicionales y zonas periféricas

La suspensión afectará también a Los Laureles, Cisneros, La Ilusión, El Pasito, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto y Cavica. En la Urbanización El Parque, la carrera 46 entre las calles 42 y 49, y la calle 40 hasta la 42A entre las carreras 44A y 46, perderán suministro.

Finalmente, otras zonas como Puerto Armónica, Puerto Guitarra, La Floresta, San Antonio y Pumarejo recibirán cortes. La calle 30 desde la carrera 21 hasta la 26, y desde la calle 30 hasta la 40A entre las carreras 19 y 26, estarán desconectadas. La carrera 16 entre las calles 33B y 35, y la calle 21 hasta la 30 entre las carreras 16 y 17, completan la lista de áreas afectadas por esta intervención técnica de Air-e Intervenida.