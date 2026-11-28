Air-e Intervenida cortará la luz el domingo 29 de noviembre por instalación de transformador. Conozca los barrios y sectores afectados en Bogotá.

La empresa Air-e Intervenida ha anunciado oficialmente que realizará el domingo 29 de noviembre las labores técnicas necesarias para fortalecer la infraestructura eléctrica en la capital colombiana. Esta intervención, que incluye la instalación de un nuevo transformador, implica la suspensión total del servicio de energía eléctrica en múltiples sectores de la ciudad durante las horas centrales del día.

Detalles técnicos de la intervención

Los trabajos de ingeniería se ejecutarán específicamente en la subestación 20 de Julio, con el objetivo principal de actualizar y mejorar la capacidad de suministro eléctrico en la zona. El personal técnico de la compañía intervencionista estará a cargo de la instalación del nuevo equipo desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde de ese mismo domingo.

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Esta ventana de tiempo de once horas es estrictamente necesaria para garantizar la seguridad de los operarios y la correcta integración del nuevo transformador a la red existente. Los ciudadanos afectados deben tener en cuenta que la energía no estará disponible durante todo este periodo, incluyendo la franja horaria matutina y vespertina.

Sectores principales afectados en el norte

Los barrios Puerta de Oro, Villa Estefany, Villa Monaco y Nueva Jerusalén se encuentran en la lista prioritaria de cortes, abarcando desde la calle 47 hasta la calle 53 y desde la carrera 9B hasta la carrera 14, conocida como Ciudadela. También se verán sin servicio las manzanas de la calle 54 entre la carrera 12A y la 14, así como la carrera 15 desde la calle 54 hasta la 59 en El Encanto.

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La urbanización Bella Murillo y el sector de la calle 57 entre la carrera 15 y la 15E formarán parte del plan de apagón. Asimismo, la zona comprendida en la calle 45 desde la carrera 9Sur hasta la 15 en 20 de Julio y la Avenida Las Torres desde la calle 45 hasta la 45E también quedan excluidas del suministro eléctrico programado.

Zonas residenciales y comerciales sin luz

Los barrios Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia experimentarán la interrupción del servicio. Esto incluye las manzanas de la carrera 10 entre la calle 50C y 51B en Carrizal, así como la calle 45 desde la carrera 1 hasta la 4 en el sector de 20 de Julio.

La urbanización El Parque y el sector de la Escuela y Clínica de la Policía en la Avenida Circunvalar también están incluidos en la lista. La calle 47 entre la carrera 41 y 42, la carrera 44 desde la calle 45 hasta la 40 y la calle 43 entre la 43A y 45A perderán energía durante la jornada laboral.

Próximos pasos y medidas preventivas

Air-e Intervenida recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para esta jornada, ya que la restauración del servicio está programada para culminar a las 5:00 de la tarde. Los habitantes de estos sectores deben desconectar aparatos sensibles para protegerlos de posibles picos de tensión al restablecerse el flujo eléctrico.

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Se instará a la comunidad a tener paciencia y seguir las indicaciones oficiales, dado que la modernización de la subestación 20 de Julio es vital para la estabilidad del sistema eléctrico en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Bosa. La compañía espera que las nuevas obras garanticen un suministro más eficiente a mediano y largo plazo.