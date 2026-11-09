Air-e paga $300.000 millones a plantas térmicas de la Costa Caribe

Air-e pagó $300.000 millones a las plantas térmicas que le suministran energía, pero sus deudas acumuladas alcanzan $6 billones según el Gobierno Nacional.

La empresa Air-e, intervenida por el Gobierno Nacional debido a sus problemas financieros, realizó un pago de $300.000 millones a las plantas generadoras de energía térmica. La operación, reportada por XM, busca aliviar las obligaciones pendientes con las compañías que le suministran electricidad en la Costa Caribe.

El desembolso permitió cubrir la totalidad de la factura correspondiente a octubre y avanzar en el pago de las obligaciones de septiembre, cuyo cumplimiento llegó al 89%. No obstante, el pago no resuelve el problema financiero de fondo, ya que el Gobierno Nacional sostiene que las deudas de Air-e ascienden a $6 billones.

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Cómo funciona el pago a las plantas térmicas

Los recursos se destinaron a las plantas térmicas, que producen electricidad mediante la quema de combustibles. Estas compañías son fundamentales para garantizar el suministro energético, especialmente cuando disminuye la generación hidroeléctrica.

Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, explicó que los recursos se canalizan mediante el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios). Según su explicación, la prioridad es para los generadores térmicos y para la compra de combustibles, con el fin de preservar su disponibilidad operativa.

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Cabrales también indicó que las obligaciones mensuales de Air-e con los agentes térmicos se estiman entre $270.000 millones y $340.000 millones. Ese rango dimensiona la magnitud de los compromisos que la comercializadora debe atender periódicamente.

Presiones sobre la cartera y la compra en bolsa

La cartera de Air-e sigue siendo el principal foco de presión sobre las empresas generadoras del sistema. Según el boletín de XM, varias empresas del sector acumulan obligaciones por $3,78 billones en el mercado de energía, cifra que no incluye la deuda denominada Pretoma de AIR-E.

Cabrales señaló que la cartera total del Mercado de Energía Mayorista (MEM) descendió a $4,36 billones al 6 de noviembre de 2026, frente a los $4,72 billones registrados el 30 de octubre. Estas cifras corresponden a referencias distintas y no deben confundirse con el total de las obligaciones históricas atribuidas a Air-e.

Air-e también depende del mercado de bolsa, donde los comercializadores compran electricidad al precio que se establece diariamente. Esa exposición puede encarecer los costos de adquisición cuando suben los precios del mercado, a diferencia de los contratos con precios previamente acordados.

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Air-e compró 364,3 gigavatios hora (GWh) en bolsa frente a una demanda total de 888,6 GWh, lo que equivale a aproximadamente el 41% de la electricidad que necesitó. La demanda incluyó 824,7 GWh de usuarios regulados, como los hogares, y 63,9 GWh de usuarios no regulados, entre ellos grandes industrias.

Participación de Air-e y próximos pasos del pago

Air-e concentra el 16,3% del mercado de usuarios regulados, el 3% del segmento no regulado y cerca del 10% de todo el mercado de energía. Ese tamaño explica por qué sus pagos tienen efecto directo sobre el sistema eléctrico colombiano.

El Gobierno Nacional prometió desembolsar $1,2 billones para avanzar en el pago de las obligaciones de Air-e y reducir la presión financiera sobre las compañías generadoras. Sin embargo, esos recursos todavía no se han entregado en su totalidad.

La preocupación aumenta por la proximidad del fenómeno de El Niño, que puede afectar la generación hidroeléctrica y elevar la importancia de las plantas térmicas para garantizar el suministro. Mientras tanto, los pagos recientes representan un alivio para los acreedores, pero la solución al endeudamiento acumulado de Air-e sigue pendiente.