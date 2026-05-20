Air-e realiza obras eléctricas en diferentes sectores de Barranquilla

La compañía Air-e informó que personal técnico ejecutará obras eléctricas este jueves 21 de mayo en diferentes sectores de la ciudad. Las obras afectarán la calle 11 con la carrera 7, la carrera 34 con la calle 138, la carrera 34 con la calle 140, la carrera 34 con la calle 143, la carrera 29B con la calle 143B, la carrera 16B con la calle 126, y la calle 143 con el kilómetro 4 en Villas de San Pablo.

La compañía Air-e informó que personal técnico realizará obras eléctricas este jueves 21 de mayo. Las obras se llevarán a cabo en diferentes sectores de la ciudad, afectando la calle 11 con la carrera 7, entre las 7:40 de la mañana y las 8:30 de la mañana; la carrera 34 con la calle 138, entre las 8:40 de la mañana y las 9:30 de la mañana; la carrera 34 con la calle 140, entre las 9:40 de la mañana y las 10:30 de la mañana; la carrera 34 con la calle 143, entre las 10:40 de la mañana y las 11:30 de la mañana.

También se verá afectada la carrera 29B con la calle 143B, entre las 11:40 de la mañana y las 12:30 del mediodía; carrera 16B con la calle 126, entre las 12:40 del mediodía y 1:30 de la tarde. Adicionalmente, en la calle 143 con el kilómetro 4 en Villas de San Pablo, la interrupción será entre la 1:40 de la tarde a 3:00 de la tarde.

Además, se instalará un poste en la carrera 19 con la calle 9, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Finalmente, la empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a “comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com”





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