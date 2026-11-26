La actividad turística impulsada por Airbnb generó más de 3 billones de pesos en la economía de Medellín en 2025, beneficiando a comercios y residentes.

La actividad turística generada por la plataforma Airbnb consolidó una derrama económica superior a los 3 billones de pesos en la ciudad de Medellín durante el año 2025. Este volumen de recursos financieros representa un impacto directo y significativo en la dinámica comercial local, demostrando la capacidad del alojamiento de renta corta para funcionar como un catalizador primario del consumo.

Impacto económico en la economía local

Los datos revelan que los restaurantes constituyeron el sector con mayor beneficio, absorbiendo una derrama que superó los 700.000 millones de pesos. Esta cifra representa más del 20 por ciento de la distribución total de los gastos realizados por los visitantes que arribaron a la ciudad mediante esta plataforma digital, situando a la gastronomía como el pilar fundamental de la experiencia turística.

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Siguiendo de cerca a la industria gastronómica, los sitios de entretenimiento, que incluyen cines, bares y discotecas, registraron ingresos superiores a los 600.000 millones de pesos. Este monto equivale a aproximadamente otro 20 por ciento del gasto total, evidenciando que la oferta de ocio y vida nocturna juega un rol indispensable en la retención del capital generado por los viajeros.

El comercio minorista también capturó una parte sustancial de estos recursos, con negocios de compra de productos que recibieron más de 500.000 millones de pesos. Paralelamente, el sector transporte obtuvo ingresos por más de 400.000 millones de pesos, mientras que otros bienes y servicios agregaron más de 400.000 millones al equilibrio económico de la región.

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El rol clave de los anfitriones

Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica, destacó que detrás de estas cifras macroeconómicas se encuentra el sustento de familias y negocios locales. Zarife explicó que los viajeros que se alojan en la ciudad consumen activamente en restaurantes, comercios y servicios de proximidad, lo que permite a muchos anfitriones utilizar los ingresos de sus propiedades para cubrir gastos del hogar.

La gerentista añadió que la esencia de Medellín se experimenta a través de su gastronomía y su comercio, siendo este el lugar donde se siente físicamente la presencia de los visitantes. Esta perspectiva refuerza la idea de que el alojamiento es solo el inicio de un ciclo de consumo que se expande por toda la estructura social y comercial de la urbe.

Distribución territorial de la derrama

Los beneficios económicos no se limitaron exclusivamente al centro de Medellín, sino que se extendieron a municipios vecinos como Envigado, Sabaneta, El Peñol, Rionegro y Guatapé. Esta expansión se debe a los desplazamientos constantes que realizan los visitantes como parte natural de su actividad turística, creando un impacto regional integrado.

Se estima que de cada 100 pesos que los colombianos invierten en alojamiento, gastan otros 450 pesos adicionales en comercios y servicios locales. Esta proporción de 1 a 4,5 indica una alta elasticidad del gasto secundario, donde el hospedaje actúa como el detonante principal de un volumen mucho mayor de transacciones comerciales en la zona.

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Retención de capital en los barrios

El 45 por ciento de estos recursos económicos permanecen dentro del vecindario específico donde se encuentra la propiedad alquilada. Este dato se corrobora con la información de que el 50 por ciento de los usuarios de la plataforma señalaron que escogieron su hospedaje precisamente por los beneficios y la ubicación aledaña.

Los anfitriones residentes en Medellín también experimentaron ganancias directas por un valor de 520.000 millones de pesos, según la información entregada por la aplicación. Estos beneficios colaterales subrayan la complejidad de la economía de la renta corta, la cual sostiene no solo el negocio del alojamiento, sino también la red de proveedores y comerciantes que atienden a los huéspedes durante su estancia.