Airbus A350-1000ULR bate récord de vuelo comercial de 12.503 millas náuticas

El Airbus A350-1000ULR de Qantas voló más de 24 horas sin escalas entre Melbourne y Toulouse, con 23.155 kilómetros recorridos y un nuevo récord mundial.

Un Airbus A350-1000ULR, desarrollado para la aerolínea australiana Qantas, batió un récord de distancia comercial tras volar más de 24 horas sin parar ni hacer escalas. La aeronave despegó de Melbourne (Australia) a las 5:27 p. m. del 27 de julio y aterrizó en Toulouse (Francia) a las 9:51 a. m. del 28 de julio.

El vuelo duró 24 horas y 24 minutos y cubrió 12.503 millas náuticas, equivalentes a 23.155 kilómetros. Según Airbus, el avión está diseñado para realizar recorridos de larga distancia, y esta misión sirvió como prueba de sus capacidades en rutas ultralargas.

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Ruta sobre tres continentes y dos océanos

El Airbus A350-1000ULR sobrevoló Sídney antes de dirigirse al Pacífico, con rumbo noreste hacia Los Ángeles. Durante el recorrido cruzó la línea internacional de cambio de fecha, sobrevoló el continente norteamericano y el océano Atlántico, y luego viró hacia el sur rumbo a Europa.

La trayectoria incluyó un paso por Londres antes de completar el aterrizaje final en Toulouse. En total, la aeronave atravesó tres continentes y dos océanos, lo que obligó a la tripulación a presenciar dos atardeceres y dos amaneceres durante el trayecto.

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Tripulación de prueba y declaraciones de Airbus

A bordo del Airbus A350-1000ULR viajaban 13 personas. Entre ellas había tres pilotos de pruebas de Airbus, dos pilotos de Qantas, ingenieros especializados y un representante de la Federación Aeronáutica Internacional, que verificó el cumplimiento del registro.

Lars Wagner, director ejecutivo de Aeronaves Comerciales de Airbus, afirmó que el logro refleja el espíritu pionero e innovador de la compañía. Según explicó, los equipos de Airbus respondieron al reto planteado por Qantas y ampliaron el alcance del A350-1000 de forma eficiente y económicamente viable, con el fin de hacer posibles los vuelos comerciales más largos de la historia.

Wagner sostuvo además que el vuelo de 12.503 millas náuticas sin escalas demostró por completo la capacidad de la aeronave para cumplir su misión, y calificó el récord mundial como un resultado adicional de gran valor.

Project Sunrise y el futuro de los vuelos ultralargos

Este vuelo formó parte de las pruebas que Airbus realiza con el A350-1000ULR en el marco del programa Project Sunrise. La iniciativa busca ofrecer vuelos comerciales ultralargos que conecten directamente ciudades como Sídney con Londres y Nueva York, sin necesidad de escalas.

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Según la empresa, estos recorridos podrían alcanzar una distancia cercana a las 10.000 millas náuticas y durar hasta 22 horas. Airbus también informó que, a finales de octubre de 2026, la familia A350 había recibido 1.628 pedidos de 70 clientes, con más de 740 aeronaves ya en servicio con 42 operadores, principalmente en rutas de largo recorrido en todo el mundo.