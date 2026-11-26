Análisis del estancamiento económico en Colombia, con un PIB de 0,5% y desempleo en aumento, que exige un ajuste fiscal urgente y una revisión del Plan Nacional de Desarrollo para evitar la informalidad y la pobreza.

La situación macroeconómica de Colombia enfrenta un momento crítico justo antes de la implementación de un necesario ajuste fiscal y la definición de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El anuncio presidencial de eliminar el Impuesto sobre el Valor Agregado bajo la Ley de Rescate Económico ha ampliado la brecha financiera que debe cerrarse en el año 2027, exacerbando los desafíos fiscales existentes.

Caída del Producto Interno Bruto y Sectores Clave

Las cifras proporcionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas son contundentes y revelan un rendimiento económico muy inferior a las expectativas. La economía nacional creció solo un 0,5% durante el tercer trimestre, un dato que contrasta drásticamente con las proyecciones optimistas de analistas y del Banco de la República.

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Al corregir los factores de estacionalidad y calendario, el Producto Interno Bruto cayó un 0,8%. Esta contracción generalizada afectó a cuatro sectores industriales principales: el agropecuario registró una caída del 6,7%, seguido por la información y comunicaciones con un 2,9%, la industria con un 1,2% y las finanzas con un 0,8%.

La desaceleración en la inversión, tanto en maquinaria como en vivienda, se consolida como un factor determinante que impide el crecimiento sostenido. Sin un aumento significativo en la inversión privada y pública, las metas de expansión económica propuestas resultan inalcanzables en el corto plazo.

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Inflación, Desempleo y Respuesta Gubernamental

La inflación alcanzó el 6,3% en octubre, mientras que el desempleo en diez ciudades principales aumentó casi un punto en septiembre. Este incremento en la desocupación se concentra desproporcionadamente entre los jóvenes y las mujeres, además de afectar severamente a las ciudades impactadas por el terremoto de agosto.

El presidente de la República envió una carta a varios ministros solicitando resultados sin asumir deudas políticas, omitiendo por completo la mención del bajo crecimiento, la caída de sectores específicos y el desempleo femenino juvenil. Hasta la fecha, no se han presentado cuentas claras a los ministros responsables de los sectores que se estancan o retroceden.

Déficit Fiscal y Nuevas Políticas Tributarias

La eliminación del Impuesto sobre el Valor Agregado bajo la Ley de Rescate Económico requiere que el gobierno suba el precio de los combustibles para compensar la pérdida de recaudo. Esta medida hace que el ajuste fiscal sea más urgente y debe recaer principalmente en la reducción del gasto y la venta de activos, en lugar del aumento de impuestos a la nómina.

Menor eficacia en la Ley de Rescate Económico dificulta recuperar la confianza de inversionistas y acreedores, lo que impide bajar las tasas de interés para reactivar la inversión. Esta dinámica genera un círculo vicioso que obstaculiza el cumplimiento de las promesas de crecimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

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Retos del Plan Nacional de Desarrollo y Equidad

El Plan Nacional de Desarrollo persigue una meta de crecimiento superior al 6%, una cifra exigente considerando que el crecimiento potencial está por debajo del 3% y la inversión representa apenas el 16,1% del Producto Interno Bruto frente a una meta del 25%. Sectores clave como vivienda, agro y turismo, donde los visitantes extranjeros cayeron un 4% hasta julio, muestran retrocesos actuales.

El presupuesto de ciencia, tecnología e innovación experimentará una reducción entre el 5,3% y el 10,9% en 2027, lo que preocupa a los expertos en desarrollo. El relato político sugiere que gobernar será cumplir, pero sin un ajuste fiscal efectivo, el cumplimiento de estas metas resulta improbable.

Es fundamental que la Ley de Rescate Económico y el Plan Nacional de Desarrollo prioricen la protección de hogares pobres y la clase media vulnerable. El aumento de los aportes de nómina alimenta la informalidad, mientras que el plan ignora indicadores de desigualdad, la reforma agraria en el Catatumbo, el embarazo adolescente y la población LGBTI.