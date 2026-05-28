Al menos 15 temblores en el país desde el 27 de mayo de 2026

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que al menos 15 temblores han ocurrido en el país desde el 27 de mayo de 2026. Los temblores han sido de baja a moderada intensidad y han alcanzado magnitudes de hasta 3.1.

Este 27 de mayo de 2026 se han presentado al menos 15 temblores en el país. Los movimientos telúricos han sido identificados por el Servicio Geológico Colombiano desde la 1:56 de la madrugada y algunos han sobrepasado los 3.0 de magnitud.

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que varios de estos temblores han sido de baja intensidad, pero otros han sido más fuertes y han alcanzado magnitudes de hasta 3.1. Los epicentros de los temblores han sido ubicados en diferentes partes del país, incluyendo el Valle del Cauca, Santander y Chocó.

Algunos de los municipios cercanos a los epicentros incluyen Zarzal, Los Santos, Zapatoca, Jordán, Bolívar, Bugalagrande, El Playón, Rionegro, Matanza, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó, Lenguazaque, Cucunubá, Villa De San Diego de Ubaté, Lejanías, Mesetas, El Dorado, Uribe, San Juan de Arama y Villanueva. Es importante destacar que los temblores pueden ser un indicador de actividad sísmica en la zona y es fundamental tomar medidas de prevención para evitar daños y lesiones





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