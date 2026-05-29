Al menos 16 estudiantes muertos en un incendio en un internado de Kenia

Un incendio en la Escuela Secundaria de Kyanguli, a 120 km de Nairobi, dejó al menos 16 estudiantes fallecidos y 74 heridos. El presidente Ruto expresó condolencias, mientras las autoridades investigan las causas.

Al menos 16 estudiantes perdieron la vida este jueves en un devastador incendio que arrasó un internado de la Escuela Secundaria de Kyanguli, ubicado a unos 120 kilómetros de Nairobi, la capital de Kenia .

El siniestro se desató alrededor de las 04:30 hora local (01:30 GMT) y, según un informe preliminar de la Policía, aún se desconocen las causas que lo provocaron. Además de los fallecidos, otras 74 estudiantes resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a diversos hospitales de la región, donde reciben atención médica.

Equipos de bomberos, efectivos de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y voluntarios de la Cruz Roja se desplegaron en el lugar para controlar las llamas y realizar labores de búsqueda y rescate. El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de su cuenta en la red social X, aunque sin proporcionar una cifra oficial de fallecidos.

En su mensaje, Ruto declaró: No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable. Por su parte, el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el ministro de Educación, Julius Ogamba, se trasladaron al lugar de los hechos para supervisar las operaciones de emergencia y coordinar la respuesta gubernamental.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un gran incendio que consume uno de los edificios del internado durante la noche, con llamas que se elevan varios metros. En otros videos se observa a la Policía acordonando la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, mientras una multitud de personas, entre ellas padres y vecinos, se congrega en los alrededores con evidente angustia.

La Cruz Roja ha establecido un servicio de apoyo psicosocial tanto para los estudiantes afectados como para sus familiares, con el objetivo de mitigar el impacto emocional de esta catástrofe. Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios ocurridos en instituciones educativas de Kenia, como el que tuvo lugar en septiembre de 2024 en el internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro del país), donde 21 niños de entre 9 y 13 años perdieron la vida.

Estos sucesos han puesto de relieve las deficiencias en materia de seguridad contra incendios en muchas escuelas kenianas, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a exigir medidas más estrictas para garantizar la protección de los estudiantes. Las autoridades kenianas han abierto una investigación para determinar las causas del incendio, que podría haber sido provocado por un cortocircuito, aunque no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un acto intencionado.

Mientras tanto, el país llora la pérdida de estos jóvenes y se solidariza con las familias afectadas, en un momento de profundo dolor que ha conmovido a toda la nación





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