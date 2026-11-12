Al menos 8 muertos por derrumbe de edificio en Flatbush, Brooklyn

Un derrumbe en Brooklyn dejó al menos 8 muertos y 17 heridos el 12 de noviembre. El alcalde Zohran Mamdani confirmó la cifra mientras la tormenta amenaza las labores de rescate en la zona.

El barrio de Flatbush en Brooklyn, Nueva York, enfrenta una grave tragedia tras el colapso de un edificio residencial de tres plantas que dejó como saldo al menos ocho personas fallecidas y diecisiete heridos, entre ellos tres bomberos. La cifra oficial fue confirmada el jueves 12 de noviembre por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien expresó su profundo pesar mientras los equipos de emergencia continúan las delicadas labores de búsqueda y rescate en la zona afectada.

Detalles del derrumbe y estructura afectada

El edificio, construido en el año 1930, albergaba cuatro apartamentos y un local comercial y se desplomó alrededor de las 4:00 p.m. del miércoles 11 de noviembre en la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush. La estructura colapsó sobre una obra de excavación que se desarrollaba en el terreno contiguo, lo que sugiere una relación directa con los trabajos de construcción vecinos. Este lugar, ubicado en una zona principalmente residencial del centro de Brooklyn, quedó severamente dañado con escombros esparcidos en la vía pública.

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Según informó el contralor de la ciudad, Mark Levine, el colapso provocó que la estructura vecina quedara parcialmente en pie, pero perdió una de sus paredes enteras. La gravedad de la situación se agravó por la naturaleza de los trabajos que se realizaban en el solar adyacente. Las autoridades han indicado que el edificio se cayó debido a la intervención de trabajadores que estaban cavando hacia abajo cuando ocurrió la emergencia repentina.

Posiciones de las autoridades y actores clave

El jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, calificó la operación de rescate como extremadamente peligrosa debido al alto riesgo de un segundo derrumbe inminente. Esposito explicó que los trabajadores del terreno tenían un permiso vigente para adelantar trabajos de excavación y cimentación, lo que confirma que las obras eran legales hasta el momento del incidente. Sin embargo, los registros municipales revelan que en abril un contratista de demolición recibió una infracción por continuar trabajos pese a una orden de detenerlos.

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Esta sanción fue resuelta en octubre cuando se pagaron multas por 10.000 dólares, pero la vigilancia post-colapso es ahora crítica. El Departamento de Edificios de Nueva York confirmó que sus funcionarios se encuentran en la zona para investigar exhaustivamente las circunstancias exactas que provocaron el derrumbe. Tras el incidente, las autoridades ordenaron la paralización total de las obras hasta que se determine la causa raíz del colapso estructural.

El alcalde Zohran Mamdani se refirió a la emergencia declarando estar destrozado por la pérdida de ocho neoyorquinos. Mamdani pidió a los habitantes de la ciudad que tengan presentes en sus pensamientos a las víctimas, sus familias y a los heridos, a quienes deseó una recuperación rápida y completa. Sus declaraciones reflejan la gravedad humana del evento mientras el gobierno municipal coordina la respuesta institucional ante la crisis.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Las condiciones meteorológicas añaden una capa de urgencia y dificultad a las operaciones de rescate. Se esperan lluvias intensas durante la tarde del jueves 12 de noviembre, especialmente entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. (hora del Este), junto con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían complicar las tareas de los rescatistas hasta el viernes, limitando la visibilidad y la estabilidad de los equipos en los escombros.

La respuesta de emergencia movilizo a cerca de 250 integrantes del Departamento de Bomberos y servicios médicos el miércoles por la noche. Con la disminución de la luz natural, los rescatistas utilizaron linternas y drones para revisar los escombros con precisión. Uno de los procedimientos más notables permitió extraer a una víctima haciendo un agujero entre los restos, formando una cadena humana para trasladarla a una ambulancia.

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Entre los rescatados destacó una mujer embarazada de seis meses que fue sacada de los escombros y llevada a un centro médico. Su esposo expresó su alivio ante WABC, afirmando estar muy feliz por la supervivencia de su esposa. Cuatro de los diecisiete heridos permanecen en estado crítico según reportes médicos iniciales. La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York y la Cruz Roja habilitaron un centro de asistencia en la YMCA de Flatbush para atender a los afectados y apoyar a las familias desplazadas.