Alarma en Magdalena Medio: Dos Manatíes Hallados Muertos en Días Recientes, Preocupación por Especie en Peligro

Dos manatíes, un neonato y un adulto, fueron encontrados sin vida en ciénagas de Santander y Magdalena Medio en un lapso de 72 horas. Las autoridades ambientales investigan las causas de muerte y la posible contaminación de las aguas por hidrocarburos, ante la grave situación de esta especie en peligro de extinción.

Un hallazgo desolador ha sacudido las aguas del Magdalena Medio . Hace tan solo 72 horas, se encontró el cuerpo sin vida de un manatí neonato en la ciénaga de San Silvestre. La tragedia se repite ahora en la ciénaga de Barrancabermeja, Santander, donde las autoridades descubrieron el cadáver de un manatí adulto. Estos dos incidentes, ocurridos en un lapso de apenas tres días, elevan la preocupación sobre el destino de una especie emblemática y en grave peligro de extinción: el manatí antillano .

Estos majestuosos mamíferos, cuya área de distribución abarca desde el golfo de México hasta la desembocadura del río Amazonas, se enfrentan a una amenaza cada vez más real. La triste suma de 17 ejemplares de esta especie hallados sin vida en las ciénagas de Santander y el Magdalena Medio en los últimos años, ha encendido las alarmas entre científicos y defensores del medio ambiente. La muerte de ejemplares que aún no han alcanzado la plenitud de su ciclo vital representa un golpe devastador para las escasas poblaciones restantes y para la biodiversidad de la región. Las autoridades ambientales y los grupos conservacionistas observan con profunda inquietud esta tendencia, buscando incansablemente las causas detrás de estas lamentables pérdidas. Tras el último suceso, un equipo multidisciplinario compuesto por funcionarios de la Corporación Autónoma de Santander (CAS) y veterinarios forenses se desplazó urgentemente a la ciénaga de Barrancabermeja. Su misión: realizar la necropsia correspondiente y desentrañar los motivos que llevaron a la muerte de este ejemplar. Paralelamente, se han iniciado rigurosas investigaciones centradas en la calidad del agua de los cuerpos hídricos de la zona. El objetivo principal es determinar si existe algún tipo de contaminación, especialmente por hidrocarburos, que pueda estar afectando de manera letal a estas criaturas. Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, compartió el pesar del gobierno local ante este suceso. Reveló que el ejemplar fallecido era un macho, de imponentes dimensiones, pesando casi 250 kilogramos y midiendo 2.80 metros de longitud. "Es una tristeza, un impacto negativo a la biodiversidad de Barrancabermeja y un dolor muy grande para nosotros, como Gobierno", expresó Granados, subrayando la magnitud de la pérdida para el ecosistema y para la comunidad. Históricamente, la caza de manatíes era una práctica arraigada en la región hace décadas. Sin embargo, gracias a intensas campañas de concientización y educación ambiental lideradas por las autoridades, esta costumbre ha sido erradicada y ya no forma parte del acervo cultural de las comunidades locales. Este cambio positivo, aunque significativo, resalta la necesidad de que la protección del manatí sea un esfuerzo colectivo. "Estamos con el equipo técnico forense veterinario de la Secretaría de Ambiente y en compañía de la Corporación Autónoma de Santander, la Policía ambiental y los pescadores de la zona", afirmó Granados, destacando la colaboración interinstitucional y comunitaria como clave para abordar esta crisis. La sinergia entre diferentes actores es fundamental para salvaguardar el futuro de esta especie vulnerable y para asegurar que las ciénagas vuelvan a ser un hogar seguro para los manatíes, permitiendo que sus poblaciones se recuperen y prosperen para las futuras generaciones





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manatí Antillano Especie En Peligro De Extinción Contaminación Ambiental Magdalena Medio Conservación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renuncia del Superintendente Nacional de Salud en medio de crisis del sectorBernardo Camacho, el quinto superintendente designado por el gobierno en tres años, renuncia tras admitir una grave crisis en el sistema de salud. La renuncia se produce en medio de intervenciones a EPS y desafíos para la gestión y supervisión del sistema.

Read more »

Alarma ambiental en Barrancabermeja: hallan muerto otro manatí en ciénaga San SilvestreEn los últimos siete años han muerto 17 manatíes en las ciénagas El Llanito y San Silvestre de Barrancabermeja. Alcaldía atribuye la causa a la contaminación con hidrocarburos de las fuentes hídricas.

Read more »

Atlántico prueba generación de energía con la fuerza del río MagdalenaUn proyecto piloto que busca producir electricidad mediante tecnología hidrocinética, en una apuesta por la transición energética y el uso sostenible de recursos

Read more »

¿Qué especies están en riesgo por el crecimiento de los hipopótamos en el Magdalena Medio? Biodiversidad afectada por la expansión de este mamíferoEl crecimiento sostenido de la población de hipopótamos en Colombia ha generado nuevas preocupaciones por sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades locales, especialmente en regiones donde su presencia se ha expandido.

Read more »

Universidad del Magdalena inaugura invernadero de bioseguridad para impulsar la exportación de mango en el CaribeLa infraestructura contó con una inversión de $1.906 millones y permitirá investigación avanzada en sanidad vegetal, adaptación climática y evaluación de nuevas especies en ambientes controlados.

Read more »

Dos trabajadores perdieron la vida en medio de fuerte lluvia en una planta de aceiteLas víctimas murieron tras el colapso de un silo en Tibú (Norte de Santander) en horas de la madrugada de este jueves.

Read more »