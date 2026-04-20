Alarma en Millonarios: Radamel Falcao sufre grave lesión facial en Cali

Radamel Falcao García sufrió un fuerte golpe en el rostro durante el partido contra América de Cali. El capitán de Millonarios fue trasladado a una clínica y se teme que una fractura facial lo deje fuera de las canchas el resto de la temporada.

La reciente visita de Millonarios a la ciudad de Cali en el marco de la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2026 se convirtió en una pesadilla absoluta para el conjunto capitalino. Más allá del adverso resultado final, donde el equipo cayó derrotado 3-1 ante el América, la noticia que ha eclipsado cualquier análisis táctico es la preocupante situación física de su máximo referente y capitán, Radamel Falcao García.

El delantero, quien inició el partido como titular haciendo dupla ofensiva con Leonardo Castro, sufrió un choque fortuito pero violento durante una disputa de balón que lo dejó tendido sobre el césped, visiblemente afectado por el impacto recibido. El momento fue de absoluta tensión para los aficionados y el cuerpo técnico, quienes observaron con angustia cómo el goleador se retorcía de dolor antes de ser atendido de urgencia por los médicos del club en el terreno de juego. Aunque inicialmente intentó continuar con el compromiso tras una primera valoración, la gravedad de la lesión obligó a que Falcao fuera sustituido definitivamente durante la parte complementaria, dando paso a Beckham Castro. El panorama empeoró de manera drástica cuando se confirmó que el jugador tuvo que ser evacuado directamente hacia una clínica local en una ambulancia. Durante la transmisión oficial del encuentro, se empezó a especular con fuerza sobre una posible fractura facial. El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, ofreció declaraciones tras el partido en las que manifestó su profunda preocupación por el estado de salud de su capitán. Según lo expresado por el estratega, existe un alto porcentaje de probabilidad de que el Tigre sufra una fractura de mandíbula o en el hueso cigomático, un diagnóstico preliminar que ha encendido todas las alarmas dentro de la institución albiazul. Las repercusiones de este incidente podrían ser definitivas para el futuro inmediato de Millonarios en el torneo. La información que llega desde territorio vallecaucano apunta a que el delantero será intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Cali para tratar una fractura en la zona del malar, es decir, el pómulo. Este tipo de lesiones requieren de un proceso de recuperación extenso y cuidados postoperatorios estrictos que, según los especialistas consultados, apartarían a Falcao de los campos de fútbol por lo que resta de la temporada. La ausencia de un jugador de su jerarquía no solo representa un golpe deportivo devastador para las aspiraciones del equipo en la fase final de la liga, sino también un duro golpe anímico para el camerino embajador. Mientras la hinchada permanece a la espera de un parte médico oficial que detalle el alcance real de la lesión, el entorno del club se prepara para afrontar la recta final del campeonato sin su capitán, quien ha demostrado ser una pieza fundamental en el esquema táctico y en el liderazgo del vestuario durante este semestre





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