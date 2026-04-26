Alarma por Aumento Excesivo en la Tarifa del Servicio de Aseo en Bogotá

Concejales y ciudadanos denuncian un incremento superior al 100% en la tarifa del servicio de aseo, generando preocupación y reclamos. La UAESP aclara que no fija las tarifas y atribuye el aumento a ajustes por facturación y el salario mínimo.

La reciente denuncia del concejal José Cuesta sobre un incremento significativo en la tarifa del servicio de aseo en las facturas de servicios públicos ha desatado una ola de preocupación y reclamos entre los ciudadanos de Bogotá .

Cuesta, a través de sus plataformas de redes sociales, cuestionó directamente al alcalde Carlos Fernando Galán, exigiendo una explicación clara y transparente sobre la autorización de un aumento que supera el 100% en dicho servicio. El concejal ejemplificó la situación con el caso de una familia que, en un período de dos meses, abonaba $88.000 por el aseo, mientras que ahora, en un solo mes, se les factura $94.000.

Además, Cuesta extendió su solicitud de respuesta a las empresas ENEL y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), instándolas a esclarecer los motivos detrás de este abrupto incremento. La publicación de Cuesta rápidamente generó una amplia repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios corroboraron la problemática, relatando experiencias similares y expresando su frustración ante la falta de soluciones.

Muchos de ellos señalaron que este problema no es reciente, sino que se ha venido gestando durante un tiempo considerable, sin que las autoridades competentes tomen medidas efectivas para abordarlo. Un usuario comentó que la tarifa de aseo ha experimentado un aumento superior al 400%, mientras que otro relató que su factura pasó de $24.000 cada dos meses a $27.000 en un solo mes, con 31 días de facturación.

Esta situación ha generado un fuerte impacto en la economía familiar de muchos bogotanos, quienes se sienten desamparados ante la falta de claridad y el aumento constante de los costos de los servicios básicos. Ante la creciente presión pública, la UAESP emitió un comunicado en respuesta a la denuncia del concejal Cuesta, aclarando que la entidad no es la responsable de fijar las tarifas del servicio de aseo.

La UAESP explicó que estas tarifas son determinadas por los prestadores de servicios, de acuerdo con la regulación establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y que su cumplimiento es vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. En relación con el caso específico mencionado por Cuesta, la UAESP detalló que el aumento observado en la factura de ENEL se debe a la inclusión de dos meses pendientes de cobro, producto de un cambio en el sistema de facturación, así como al ajuste correspondiente al incremento del salario mínimo para el año 2026.

La UAESP enfatizó que este ajuste es un procedimiento estándar que se aplica anualmente para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar la inquietud de los ciudadanos, quienes siguen exigiendo una mayor transparencia en la forma en que se calculan las tarifas y una revisión exhaustiva de los mecanismos de control para evitar abusos.

La falta de información clara y accesible sobre los componentes de la tarifa de aseo ha contribuido a la desconfianza de los usuarios, quienes se sienten vulnerables ante posibles errores o prácticas irregulares. Además, la complejidad del sistema de facturación y la falta de canales de comunicación efectivos entre los prestadores de servicios y los usuarios dificultan la resolución de las quejas y la obtención de respuestas satisfactorias.

La situación actual plantea la necesidad de una revisión integral del sistema de tarifas de los servicios públicos en Bogotá, con el objetivo de garantizar la equidad, la transparencia y la sostenibilidad. Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas concretas para proteger los derechos de los usuarios y evitar que sigan siendo víctimas de aumentos injustificados.

Esto implica fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, mejorar la comunicación con la ciudadanía y promover la participación de los usuarios en la toma de decisiones relacionadas con los servicios públicos. Asimismo, es importante que se realice una evaluación exhaustiva del impacto del aumento del salario mínimo en las tarifas de los servicios públicos, con el fin de determinar si es necesario implementar medidas compensatorias para proteger a los hogares de bajos ingresos.

La UAESP, en su comunicado, invitó a la ciudadanía a comunicarse a la línea 110 ante cualquier inquietud o reclamación, pero muchos usuarios consideran que esta medida es insuficiente y exigen una atención más personalizada y eficiente. La transparencia en la información y la rendición de cuentas son elementos clave para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar el acceso a servicios públicos de calidad a precios justos.

El debate sobre la tarifa del servicio de aseo en Bogotá es un reflejo de las preocupaciones más amplias de la ciudadanía sobre el costo de vida y la necesidad de políticas públicas que promuevan la justicia social y la equidad





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