Alarma por el aumento de muertes en accidentes de tránsito en Santander

Las autoridades de Santander y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) expresan su preocupación por el incremento de las muertes en accidentes de tránsito, destacando la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana y la coordinación interinstitucional para reducir la siniestralidad vial.

La creciente cifra de muertes por accidentes de tránsito en el departamento de Santander continúa siendo una fuente de profunda preocupación para las autoridades locales y nacionales.

A pesar de los esfuerzos realizados, los números no muestran una tendencia a la baja, sino que, por el contrario, se observa un preocupante aumento en la siniestralidad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha liderado una serie de encuentros regionales, como el reciente Encuentro Regional de Gestión Estratégica para el Control del Tránsito y Transporte, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas entre las autoridades de tránsito municipales y departamentales, así como de fortalecer la cultura ciudadana en materia de seguridad vial.

La ANSV enfatiza que la reducción de accidentes no es solo una cuestión de aplicar sanciones o aumentar la vigilancia, sino de construir una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados: autoridades, conductores, pasajeros y peatones. Paula Katherine Ramos, directora de Coordinación Interinstitucional de la ANSV, advierte que cada vida perdida es una tragedia significativa y que el objetivo final debe ser alcanzar cero muertes en las vías.

Durante el año 2023, un total de 416 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Santander, una cifra alarmante que representa vidas truncadas y familias devastadas. Lo más preocupante es que esta tendencia al alza persiste en lo que va del presente año. En los primeros dos meses, ya se han registrado 80 fallecimientos, lo que supone un incremento del 33% en comparación con el mismo período del año anterior.

Las principales causas de estos siniestros fatales son el exceso de velocidad, el comportamiento imprudente al volante y la falta de uso de elementos de protección como cascos y cinturones de seguridad. La concentración de muertes es particularmente alta en el área metropolitana de Bucaramanga y en la ciudad de Barrancabermeja. Los motociclistas son, con diferencia, el grupo más vulnerable, representando el 64% del total de fallecidos.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala que la región de los Santanderes y el Centro Oriente del país presentan niveles de siniestralidad significativamente más altos que el promedio nacional. Sin embargo, algunos municipios como Cimitarra, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí han logrado disminuir el número de accidentes, demostrando que las estrategias preventivas pueden ser efectivas.

Las autoridades también están prestando especial atención a los tramos de carretera más peligrosos, como la vía nacional que conecta Santander con Bogotá, que presenta un deterioro considerable en su pavimento, y la región del Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja y la vía hacia El Llanito. Se están revisando medidas de prevención en estos corredores críticos, incluyendo la mejora de la señalización, el aumento de la vigilancia y la implementación de campañas de sensibilización.

Además de las muertes, un número considerable de accidentes de tránsito resultan en lesiones graves. En Bucaramanga, en lo corrido del año, se han registrado 350 accidentes con 302 personas lesionadas y 30 fallecidos. Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, subraya la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, destacando que la seguridad vial no depende únicamente de las autoridades.

El respeto a las normas de tránsito, como los límites de velocidad, las señales de pare y los semáforos en rojo, es fundamental para prevenir accidentes y salvar vidas. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga insiste en que ignorar estas normas puede tener consecuencias fatales





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