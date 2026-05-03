Alarma por la caída de nacimientos en Colombia: ¿qué está pasando?

Las cifras del Dane revelan una disminución alarmante en la natalidad en Colombia, alcanzando el nivel más bajo en una década. Se analizan las razones detrás de esta tendencia, desde factores económicos y culturales hasta la autonomía femenina y la reconfiguración de los proyectos de vida.

Colombia está experimentando una disminución acelerada en su tasa de natalidad. Las cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane ) revelan que en 2025 se registraron apenas 433.678 nacimientos, la cifra más baja en una década, lo que representa una contracción del 4,5% en comparación con 2024.

Esta tendencia a la baja es particularmente pronunciada en Antioquia, donde se registraron 51.254 nacimientos en el último año, un retroceso del 1,8% frente a 2024, pero del 11,6% frente a 2023 y un drástico 43% en comparación con los niveles de 2008. Más allá de las estadísticas oficiales, este fenómeno refleja millones de decisiones individuales influenciadas por la búsqueda de autonomía femenina, la calidad de vida, el alto costo de vida, los cambios culturales y la reconfiguración de los proyectos de vida modernos.

Historias como las de Lizeth y Galahad, Daniela y Román, y María Teresa ilustran las razones detrás de esta disminución. Lizeth y Galahad, emprendedores que gestionan su propio negocio, han decidido que Lucas, su primer hijo, será su único descendiente. La incertidumbre económica juega un papel crucial en su decisión.

La tasa de fecundidad en Colombia ha disminuido de 1,7 hijos por mujer a 1, y en ciudades como Medellín, Bucaramanga y Bogotá, se sitúa incluso en 0,8, por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1. Para Lizeth, la situación económica es fundamental, pero también considera que las personas no están dispuestas a asumir la gran responsabilidad que implica tener un hijo, compitiendo con otras aspiraciones como viajar, estudiar y construir una identidad propia.

Además, destaca el papel de la mujer y su creciente autonomía para decidir sobre la maternidad, aunque reconoce que la postergación de la maternidad es un conjunto de presiones económicas, sociales y culturales. Galahad, por su parte, expresa su preocupación por el futuro, anticipando una población envejecida en 20 o 30 años, con implicaciones económicas, políticas y culturales significativas. Daniela y Román, una pareja estable con empleos y planes de futuro, también han pospuesto la idea de tener hijos.

Su historia representa a muchos colombianos que, aunque desean ser padres, priorizan otros aspectos de sus vidas. Las proyecciones de organizaciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el propio Dane confirman que Colombia se encamina hacia una pirámide poblacional invertida en 2050, con una mayor proporción de personas mayores que jóvenes, lo que generará desafíos en términos de pensiones, sistema de salud y sostenibilidad económica.

La tendencia hacia la priorización del bienestar individual y la toma de decisiones conscientes sobre la paternidad/maternidad se perfila como una característica clave de la sociedad colombiana actual. La frase de la madre de Lizeth, que anticipa un futuro lleno de 'viejitos, perros y robots', resume de manera concisa la preocupación por el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad en Colombia





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