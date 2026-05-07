Alarma Sanitaria en Chile: Aumento de la Letalidad por Hantavirus y Brotes Internacionales

Chile reporta un incremento significativo en la tasa de letalidad del hantavirus, alcanzando el 33% en lo que va del año, mientras se investiga un brote en un crucero con pasajeros internacionales.

El sistema de salud de Chile se encuentra actualmente en un estado de vigilancia intensificada debido al comportamiento del hantavirus, una enfermedad zoonótica que es endémica en diversas zonas del país.

Según los reportes más recientes emitidos por el Ministerio de Salud, se han confirmado al menos 39 casos de contagio en lo que va del año en curso, resultando en 13 fallecimientos. Este dato es particularmente preocupante ya que establece una tasa de letalidad del 33 por ciento, lo que representa un incremento considerable si se compara con las estadísticas del año 2025, donde se registraron 44 casos y ocho muertes, situando la letalidad en un 18 por ciento.

La distribución geográfica de los contagios es amplia, habiéndose detectado casos en nueve de las dieciséis regiones administrativas, con una concentración notable en la zona central y austral. Entre las áreas más afectadas se encuentran la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Las autoridades sanitarias han señalado que el aumento en la mortalidad podría estar vinculado a factores individuales de los pacientes o a demoras en el diagnóstico oportuno, subrayando la necesidad crítica de que la población busque atención médica inmediata ante la aparición de síntomas compatibles con el cuadro clínico de la enfermedad. En cuanto a la naturaleza del patógeno, la variante predominante en el cono sur, específicamente en Chile y Argentina, es el virus Andes.

Esta cepa es reconocida por ser una de las más peligrosas a nivel global, ya que posee la capacidad excepcional de transmitirse de persona a persona, aunque este fenómeno es extremadamente raro en el territorio chileno. De hecho, el Ministerio de Salud ha enfatizado que el último caso documentado de transmisión interhumana en el país ocurrió en el año 2019 y fue manejado como una situación puntual y controlada.

El ciclo de transmisión habitual ocurre mediante el contacto indirecto entre el animal reservorio y el ser humano. El responsable es el ratón de cola larga, un roedor que habita preferentemente en los bosques húmedos del sur de Chile y Argentina.

El contagio se produce generalmente a través de la inhalación de aerosoles que contienen partículas virales provenientes de la orina, las heces o la saliva de estos roedores, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación donde el polvo ha sido contaminado. Esta dinámica explica por qué la mayoría de los casos suelen concentrarse durante el verano austral, época en la que aumenta la actividad humana en zonas rurales y boscosas.

Paralelamente a la situación interna, la comunidad internacional ha puesto su atención en un brote ocurrido a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó el pasado 1 de abril desde puertos argentinos. En dicha embarcación se registraron ocho personas infectadas y tres fallecimientos, generando una alerta sobre la posible propagación del virus Andes.

Las investigaciones lideradas por el gobierno de Argentina buscan determinar si los primeros pacientes, una pareja de ciudadanos holandeses que lamentablemente falleció, contrajeron la enfermedad en tierra firme antes de embarcar, considerando que habían pasado cuatro meses recorriendo Uruguay, Chile y Argentina. Por su parte, el Ministerio de Salud de Chile ha aclarado que, hasta el momento, no existen evidencias de que los pasajeros infectados hayan transitado por territorio nacional durante su viaje.

No obstante, el Centro Nacional de Enlace del Minsal ha actuado con prudencia, solicitando información detallada a la Organización Mundial de la Salud bajo el marco del Reglamento Sanitario Internacional para descartar cualquier riesgo epidemiológico. Para contextualizar la gravedad de la situación, es relevante observar los datos epidemiológicos del periodo comprendido entre 2020 y 2024, donde Chile mantuvo un promedio anual de entre 30 y 70 casos, con una letalidad promedio del 26 por ciento.

El hecho de que la cifra actual de mortalidad haya escalado al 33 por ciento pone en relieve la peligrosidad de la variante Andes y la importancia de las medidas preventivas. El Gobierno chileno mantiene una alerta sanitaria vigente desde enero, instando a la ciudadanía a extremar las precauciones al visitar zonas rurales, limpiar espacios cerrados con desinfectantes adecuados antes de ingresarlos y evitar el contacto con roedores.

La coordinación con organismos internacionales y la vigilancia activa en las regiones más vulnerables siguen siendo los pilares de la estrategia estatal para contener el avance de esta enfermedad cardiorrespiratoria grave, que puede derivar en síndromes respiratorios agudos y fallas orgánicas múltiples si no se trata a tiempo





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