Alarmante situación de los Centros PotencIA: Contraloría denuncia graves fallas y retrasos en proyecto tecnológico

La Contraloría General de la República advierte que el proyecto de Centros PotencIA presenta un avance real mínimo y riesgos financieros significativos, afectando el acceso digital de millones de colombianos.

El organismo de control del Estado ha emitido una alerta roja respecto al estado actual del ambicioso proyecto nacional denominado Centros PotencIA. Esta iniciativa, diseñada originalmente para desplegar sesenta centros tecnológicos en diversas regiones del país, busca democratizar el acceso a herramientas digitales avanzadas y fomentar la innovación en zonas vulnerables.

Sin embargo, la realidad reportada por la Contraloría General de la República es desalentadora, ya que se han detectado retrasos críticos que ponen en duda la viabilidad de los plazos establecidos. De acuerdo con los informes técnicos, el avance real de las obras es apenas del 2,09 por ciento, una cifra que refleja que el proyecto se ha quedado estancado en etapas preliminares como la elaboración de estudios técnicos, el diseño de infraestructuras y la gestión de trámites administrativos para obtener licencias.

Si bien el ente gubernamental menciona un avance general del 17,71 por ciento, es fundamental aclarar que este porcentaje incluye procesos de estructuración y gestiones burocráticas que no se traducen en la construcción física de los centros, dejando a la ciudadanía sin los beneficios tangibles prometidos. La crisis de ejecución se ha agravado debido a una serie de fallos sistémicos en la planeación del proyecto, lo que ha llevado a que las obras se encuentren totalmente paralizadas desde noviembre de 2025.

Entre las causas principales destacan la falta de licencias ambientales y urbanísticas, así como complicaciones imprevistas con la titularidad y adecuación de los terrenos destinados a la construcción. En el aspecto financiero, la situación es igualmente preocupante, ya que hay comprometidos más de 234 mil millones de pesos.

La Contraloría ha puesto la lupa sobre la gestión de estos recursos, advirtiendo que una parte considerable del dinero permanece inactiva en cuentas fiduciarias, lo que impide que los fondos se utilicen de manera eficiente y oportuna. Se ha confirmado que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha transferido 4.056 millones de pesos a FINDETER, la entidad encargada de la ejecución, además de asignar 37,4 millones para labores de interventoría.

La vigilancia permanente iniciada en enero de 2026 busca evitar que estos millonarios recursos se pierdan o se malversen debido a la ineficiencia administrativa y los incumplimientos contractuales. El impacto social de este estancamiento es profundo y alarmante, ya que el proyecto Centros PotencIA tenía como objetivo impactar positivamente la vida de aproximadamente 7 millones de personas anualmente.

Dentro de este grupo, se destacaba una población de más de 1,5 millones de estudiantes que habrían accedido a formación en tecnologías emergentes y herramientas de inteligencia artificial, reduciendo así la brecha digital que históricamente ha segregado a las regiones periféricas del centro urbano. Cada día de retraso no solo representa una pérdida económica, sino una oportunidad perdida para miles de jóvenes y adultos que requieren capacidades digitales para competir en el mercado laboral moderno.

La Contraloría ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que implemente un plan de choque inmediato que permita rescatar la iniciativa, corregir los errores de planeación y garantizar que la infraestructura tecnológica llegue finalmente a los territorios. El fracaso de este programa significaría un retroceso en la agenda de transformación digital del país y un golpe severo a la confianza ciudadana en la gestión de los proyectos de inversión pública a gran escala





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Centros Potencia Mintic Contraloría Brecha Digital Infraestructura Tecnológica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nariño perderá más de $9.000 millones para construcción de Centros de Potencia en Tumaco y PastoJonatan Huertas, secretario de las TIC en Nariño, afirmó que la cancelación del proyecto Centros PotencIA “es una nueva frustración y un fracaso en la ejecución de infraestructura tecnológica que perjudica a miles de estudiantes de secundaria y básica primaria”.

Read more »

El contralor delegado Luis Enrique Abadía lidera la lista de los 37 aspirantes a contralor generalDetrás de él aparecen Andrés Castro Franco y Jorge Eliécer Laverde Vargas, quienes tienen perfiles muy similares.

Read more »

La Contraloría alertó por demoras en la construcción de 60 Centros PotencIALa Contraloría alertó por demoras en la construcción de 60 Centros PotencIA, que beneficiará a 7 millones de personas al año, y solicitó al Ministerio de las TIC que cumpla con este programa.

Read more »

El colapso de la ambición digital: El alarmante estado de los Centros PotencIA en ColombiaUn análisis detallado sobre la crisis de ejecución del programa Centros PotencIA, donde la falta de planeación y la ineficacia administrativa han dejado la promesa de la inteligencia artificial en el limbo.

Read more »

Bajo avance en contratos de MinTIC para Centros PotencIALa Contraloría advierte que la ejecución de los contratos para los Centros PotencIA es de solo el 2,09%, alertando sobre demoras en licencias de construcción y el manejo de recursos en fiduciarias.

Read more »

Contraloría advierte graves retrasos en millonario contrato para los ‘Centros PotencIA’ de MinTICEl contrato por más de $234 mil millones, tiene como fin la construcción de 60 centros para la reducción de la brecha digital.

Read more »