Con más de 85.000 millones en ventas anuales, la empresa antioqueña fortalece su presencia internacional mediante su joint venture Hábito en Valencia, consolidando casi siete décadas de éxito.

Alberto Álvarez Inmobiliaria, una de las empresas inmobiliarias más antiguas y reconocidas de Colombia, ha confirmado su entrada formal al mercado español mediante el lanzamiento de Hábito, una alianza estratégica con sede en Valencia. Esta nueva etapa marca un hito significativo para la compañía fundada en 1958, la cual demuestra una capacidad de crecimiento sostenido que trasciende fronteras geográficas y diversifica sus fuentes de ingreso en el extranjero.

Evolución y Expansión de la Empresa

La historia de Alberto Álvarez Inmobiliaria comenzó hace casi 69 años con una única oficina en el centro de Medellín. Desde sus orígenes, el objetivo principal fue cuidar el patrimonio de sus clientes con un enfoque meticuloso y honesto. A lo largo de casi siete décadas de operación, la entidad ha logrado una expansión territorial notable dentro de Colombia, estableciendo sedes estratégicas en ciudades clave como Sabaneta, Envigado, el Oriente antioqueño, Bogotá y Pereira.

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Esta trayectoria consolidada permitió a la empresa gestionar una cartera de más de 5.600 inmuebles y alcanzar ventas anuales que superan los 85.000 millones de pesos. La capacidad de adaptación y la búsqueda constante de nuevos mercados impulsaron la decisión de abrir una sede en Valencia, España. Esta ubicación no fue elegida al azar, sino como resultado de un análisis detallado de oportunidades de inversión y sinergias con actores locales del sector.

Andrés Álvarez, gerente ejecutivo de la compañía y nieto de su fundador, ha subrayado que la innovación continua es el motor que ha permitido a la organización no estancarse en el tiempo. El liderazgo ha mantenido los principios de honestidad y cuidado del capital de los propietarios, al tiempo que fomenta un espíritu emprendedor dinámico. Esta mentalidad de reinención constante ha sido fundamental para identificar y capitalizar las posibilidades de expansión internacional que ofrecía el mercado europeo.

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Estrategia Comercial y Modelo de Hábito

La creación de Hábito representa la primera incursión directa de Alberto Álvarez Inmobiliaria en el extranjero, establecida como un joint venture con socios inversionistas de la ciudad de Valencia. La estructura del negocio se basa en una complementariedad clara de conocimientos y recursos entre las partes involucradas. Los socios españoles aportan experiencia especializada en flipping, un modelo de negocio que consiste en la compra de inmuebles antiguos, su reacondicionamiento y posterior reventa para generar plusvalía.

Por su parte, Alberto Álvarez Inmobiliaria aporta su vasta experiencia acumulada durante casi siete décadas en áreas como el arriendo, la venta de inmuebles de segunda mano y la administración integral de propiedades. Esta combinación de saberes permite ofrecer un servicio completo que cubre todo el ciclo de vida de la inversión inmobiliaria, desde la rehabilitación hasta la gestión operativa y la comercialización final.

Andrés Álvarez señaló que los contactos iniciales con inversionistas locales revelaron un potencial significativo para sumar capacidades y maximizar resultados. La alianza no es un fin en sí misma, sino el primer paso de una estrategia más amplia. La empresa ya está en la búsqueda activa de nuevas oportunidades y ciudades en España para replicar este modelo de éxito, consolidando una presencia corporativa sólida en el territorio europeo.

Logros Corporativos y Reconocimientos Recientes

El año 2026 ha sido particularmente fructífero para Alberto Álvarez Inmobiliaria, cerrándose con una serie de reconocimientos que validan su liderazgo en el sector. Entre los hitos más destacados se encuentra el lanzamiento del libro Arriendos 10X, escrito por su propio gerente ejecutivo, Andrés Álvarez. Esta publicación refuerza el compromiso de la empresa con la actualización constante y la transferencia de conocimiento técnico a la comunidad inmobiliaria.

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La excelencia operativa y la cultura organizacional de la empresa también fueron reconocidas en el ámbito nacional. Fueron finalistas en la categoría de Innovación durante la Noche de los Mejores de Fenalco Antioquia, un evento que premia a las compañías más destacadas de la región. Adicionalmente, ocuparon el octavo puesto en el ranking Building Happiness, que identifica los lugares más felices para trabajar en todo el país, reflejando un liderazgo con sentido humano.

El reconocimiento individual del liderazgo corporativo también fue significativo, ya que Andrés Álvarez fue galardonado como el Inmobiliario Distinguido 2026 por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. Además, la empresa recibió la Orden al Mérito Don Juan del Corral Grado Oro otorgada por el Concejo de Medellín, un reconocimiento a la trayectoria y contribución económica y social de la entidad en la ciudad que la vio nacer.

Proyección a Siete Décadas de Operación

Con estos logros y la expansión internacional, Alberto Álvarez Inmobiliaria se prepara para cumplir siete décadas en el mercado, manteniendo intacta la visión de su fundador. La empresa continúa soñando con crecer cada vez más, equilibrando la fidelidad a sus valores fundacionales con la adaptación a las nuevas realidades globales. La fundación de Hábito en Valencia es el testimonio más reciente de una organización que no se queda quieta y que sigue buscando nuevos productos y mercados.

La trayectoria de la empresa demuestra que la combinación de principios éticos, innovación constante y expansión geográfica es una fórmula viable para el largo plazo. Mientras administran miles de inmuebles y generan ventas significativas, su enfoque en el cuidado del cliente y la colaboración con socios estratégicos les permite seguir soñando con crecer. La entrada a España consolida su estatus como una empresa de referencia en el sector inmobiliario colombiano con proyección global.