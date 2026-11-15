Alcaldía confirma heridas en perros de Santa Rosa de Osos tras denuncia por maltrato

La administración de Santa Rosa de Osos confirmó que la Policía atendió el caso de cinco perros con quemaduras en Aragón, mientras las autoridades esclarecen los hechos ocurridos el 14 de noviembre.

La Alcaldía de Santa Rosa de Osos ha confirmado oficialmente la recepción de una denuncia por maltrato animal que involucra a al menos cinco perros en el corregimiento de Aragón. La administración municipal ha verificado que los animales presentan heridas y que la Policía Nacional ya intervino para atender la situación reportada por los habitantes de la zona.

Denuncia de maltrato y respuesta policial inmediata

Los hechos denunciados tuvieron lugar durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando varios vecinos alertaron sobre agresiones a perros que habían ingresado a un local de bebidas. Según el relato ciudadano, los caninos sufrieron quemaduras al recibir agua caliente, un acto de violencia que ha generado inquietud en la comunidad local y ha requerido la intervención de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los animales y la investigación de los hechos.

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El medio Noticias Telemedellín consultó directamente a la Alcaldía, quienes no identifiaron responsables ni proporcionaron diagnósticos veterinarios detallados en este momento. La información oficial se limita a confirmar la existencia de heridas y la asistencia policial, dejando pendiente la definición de la gravedad individual de cada lesión y la ubicación actual de los animales.

Marco legal de la Ley Ángel y posibles sanciones

La investigación debe realizarse bajo el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortaleció las disposiciones contra el maltrato animal en Colombia. Esta norma distingue entre maltrato leve, lesiones graves a la integridad física y causas de muerte, estableciendo categorías penales específicas que dependerán de la pericia técnica final.

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El artículo 339C del Código Penal contempla penas de prisión de 20 a 42 meses y multas de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para casos de lesiones graves con ánimo de maltratar. Sin embargo, la aplicación de estas sanciones depende exclusivamente de lo que se pruebe en cada proceso judicial, ya que hasta ahora no se ha divulgado un dictamen que permita ubicar las heridas en una categoría penal concreta.

Es fundamental aclarar que no existe imputación ni condena activa contra ningún propietario, empleado o cliente del establecimiento hasta que las autoridades esclarezcan las circunstancias exactas. El reporte actual no especifica el nombre del lugar ni informa sobre capturas, lo que impide atribuir responsabilidad individual con base en la información disponible públicamente.

Contexto histórico y próximos pasos legales

Este incidente se registra en un contexto donde la región ha enfrentado otros casos de violencia animal, como la denuncia de septiembre en la vereda Santana sobre la muerte de nueve perros. No obstante, la información actual no permite relacionar ese episodio con los perros heridos en Aragón, manteniendo el enfoque estricto en la denuncia por quemaduras y el uso de agua caliente dentro del establecimiento de bebidas.

La evolución de cada animal y los tratamientos veterinarios necesarios siguen siendo datos pendientes de información adicional por parte de la administración municipal. Las autoridades deben contrastar el relato de los habitantes con las actuaciones correspondientes, pues los elementos actuales no reemplazan una valoración técnica ni una decisión definitiva de responsabilidad.