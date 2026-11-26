El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, desmintió teorías sobre un montaje en la toma del Éxito, revelando que los captores entregaron toda la producción de pollo Frisby a los retenidos durante más de 17 horas de cautiverio.

La Alcaldía de Cartagena desmintió las acusaciones de que la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana fuera una maniobra falsa o un montaje. El alcalde, Dumek Turbay , confirmó que cerca de 80 personas permanecieron retenidas por más de 17 horas y destacó un detalle inusual del incidente: los captores repartieron toda la mercancía de pollo Frisby disponible en el centro comercial entre los secuestrados durante el cautiverio.

Detalles del rescate en el centro comercial

El incidente culminó con la liberación de los retenidos tras un operativo policial que movilizó a las autoridades durante casi toda la jornada. Al momento de ser rescatados, los afectados rechazaron ofrecimientos de comida por parte de los equipos de atención inmediata. La razón explicada fue que ya habían consumido la totalidad de los pollos que les habían sido entregados durante el tiempo que permanecieron bajo presión en el interior del local comercial.

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Testimonios de los sobrevivientes

Daniel Díaz , un usuario de gimnasio que se encontraba en los pisos inferiores del almacén, relató que los secuestradores organizaron la distribución del alimento a las 12 del mediodía. Díaz señaló que emplearon a las trabajadoras de la sección de Frisby para preparar y servir el producto a todos los retenidos presentes en el lugar. Este testimonio fue crucial para desvirtuar las dudas sobre la magnitud del evento y la veracidad del reclamo.

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Reacción del alcalde frente a teorías conspirativas

Dumek Turbay utilizó una rueda de prensa en el contexto del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura para rechazar categóricamente las hipótesis que circulaban en redes sociales. El mandatario calificó de irreal y psiquiátrica cualquier interpretación que minimizara la gravedad de los hechos o pusiera en duda la experiencia vivida por las familias de las víctimas y los residentes del sector.

Impacto social y consecuencias inmediatas

La situación generó una profunda incertidumbre en la comunidad de La Castellana y dejó un rastro de trauma emocional en los allegados de los retenidos. El alcalde exigió respeto por la ciudad y por las personas afectadas, subrayando que el desenlace feliz fue una prioridad institucional. Las autoridades continúan analizando los protocolos de respuesta utilizados durante la crisis para mejorar la seguridad en espacios comerciales de alta concurrencia.