Alcaldía de Barrancabermeja lanza proyecto de recuperación de espacios públicos por más de 900 millones de pesos

La administración distrital inició la socialización de obras de mantenimiento y embellecimiento en 12 espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de restaurar su funcionalidad para el esparcimiento comunitario, mientras líderes vecinales piden atender problemas estructurales de fondo.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja ha puesto en marcha un ambicioso proyecto destinado a recuperar la vitalidad y funcionalidad de los espacios públicos de la ciudad.

Con una inversión que supera los novecientos millones de pesos, provenientes del Fondo de Espacio Público, la administración local inició la socialización de las obras de mantenimiento, rehabilitación, limpieza y embellecimiento que se ejecutarán en doce sectores priorizados. El objetivo principal es transformar parques, corredores urbanos y zonas de encuentro comunitario que presentan un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo y al uso constante por parte de los ciudadanos, devolviéndolos a la comunidad como lugares seguros y apropiados para el esparcimiento familiar y la recreación.

Héctor León, director de Espacio Público y Control Urbano, explicó que la intervención busca que estos espacios "nuevamente sean para el disfrute de las familias, se puedan rehabilitar y realmente tengan un fin que sirva para el esparcimiento". Los recursos se distribuirán equitativamente entre los doce espacios seleccionados, que incluyen la calle 49, la calle 50, el Parque Infantil, Cristo Petrolero, el Parque de las Palomas, el parque Aguas Claras, la Villa Olímpica, el Parque Torcoroma, el parque El Castillo, el parque del barrio Yarima, el parque del barrio Los Alpes y el parque El Pomarroso.

Una parte significativa del presupuesto, aproximadamente 379 millones de pesos, será destinada específicamente a la rehabilitación del Parque de las Memorias, ubicado en la comuna siete, un espacio de gran valor simbólico para la comunidad. El funcionario destacó además que un pilar fundamental del proyecto es la corresponsabilidad, instando a la comunidad a participar activamente en el cuidado y mantenimiento de las obras una vez concluidas, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y multiplicar el impacto positivo en cada sector intervenido.

La socialización del proyecto ya ha comenzado con presidentes de juntas de acción comunal y líderes de los sectores beneficiados, quienes en general han recibido con agrado la noticia. Wilmar Chávez, presidente de la JAC del barrio El Castillo, subrayó la importancia estratégica de la intervención en su zona, especialmente por su cercanía a instituciones como la parroquia San José Obrero y el colegio El Castillo Real de Mares.

Sin embargo, los líderes comunales también han sido enfáticos en señalar que muchas de estas áreas requieren inversiones de mayor alcance para solucionar problemas estructurales profundos que han sido reportados durante años. Luz Stella Orduña, presidenta de la JAC del barrio Colombia, se refirió al caso del Parque Infantil, acknowledged que las labores de embellecimiento son un "granito de arena", pero recordó que persisten necesidades críticas como la reparación de la cubierta, el levantamiento de pisos y el arreglo de juegos, solicitudes que han sido presentadas previamente a otras dependencias.

Esta dualidad, entre la valoración inicial de la intervención y la demanda de soluciones más integrales, marca el contexto social en el que se desarrollará el proyecto, cuyas están programadas para iniciar una vez finalice la fase de socialización y organización logística en cada sector





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